Zelenskiy'den Üçlü Format Vurgusu

17.08.2025 20:08
Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının çözümünde Kiev, Washington ve Moskova'nın iş birliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ana meselelerin Kiev, Washington, Moskova olarak üçlü formatta çözülmesi gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Von der Leyen ile video konferans yoluyla katıldıkları Gönüllüler Koalisyonu toplantısında yer alanlara teşekkür eden Zelenskiy, görüşmenin "faydalı" geçtiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, "Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliği için açık destek var. Herkes, sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiğine katılıyor. Herkes, ana meselelerin Ukrayna, ABD ve Rusya olarak üçlü formatta çözülmesi gerektiğini destekliyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade eden Zelenskiy, güvenlik garantilerinin "pratik" olması, kara, hava ve denizden güvenlik sağlanması ve Avrupa'nın katılımıyla bunun geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, von der Leyen ile görüşmesinde "ölümlerin bir an önce sona ermesi" konusunu da ele aldıklarını aktararak, "adil, hızlı ve etkili barış anlaşması konusunda ortak vizyon" üzerine çalıştıklarını kaydetti.

Zelenskiy, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de von der Leyen ile görüşmüştü.

Von der Leyen, "(ABD) Başkan (Donald) Trump'ın (NATO'nun) 5. maddesi gibi Ukrayna'ya güvenlik garantilerine katkıda bulunma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz ve AB dahil Gönüllüler Koalisyonu kendi payına düşeni yapmaya hazır." diye konuşmuştu.

Zelenskiy de "Ukrayna Anayasası, toprak vermeyi ve ticaretini yapmayı imkansız kılıyor. Toprak meselesi çok önemli olduğundan bu konu ancak Ukrayna ve Rusya liderleri tarafından Ukrayna, ABD ve Rusya üçlü toplantısında görüşülmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

