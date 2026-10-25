Zelenskiy, Oleşki'de 27 Ekim'den itibaren geçici ateşkes ilan edildiğini açıkladı - Son Dakika
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Zelenskiy, Oleşki'de 27 Ekim'den itibaren geçici ateşkes ilan edildiğini açıkladı

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Zelenskiy, Oleşki\'de 27 Ekim\'den itibaren geçici ateşkes ilan edildiğini açıkladı
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Zelenskiy, Herson'a bağlı Oleşki'de insani yardım için 27 Ekim'den itibaren geçici ateşkes ilan edildiğini açıkladı. ABD önerisiyle ilan edilen ateşkesin birkaç gün süreceğini ve yardım ekiplerinin bölgeye ulaşması gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medyada hesabı üzerinden Ukrayna’da yayın yapan bir televizyon kanalına verdiği röportajdan bazı kesitler paylaştı.

20 Ekim’de Norveç’in başkenti Oslo’da Avrupa’dan partnerlerin de katılımıyla ABD tarafıyla yapılan görüşmelere değindiği röportajda Zelenski, "Görüşmeye üç sorun eşlik etti. Hava savunmasındaki yetersizlik, Starlink/Starshield kullanımına getirilen kısıtlamalar ve ABD’den gelen istihbarat paylaşımındaki kısıtlamalar. Bu sorunlardan ikisinin, yani istihbarat paylaşımı ile Starlink meselesinin bugün itibarıyla çözülmüş olması nedeniyle Amerikalılara ve ekibimize minnettarım" dedi.

"SİZE FÜZE VERECEĞİZ DEDİKTEN SONRA TESLİMAT YAPMAMAK OLMAZ”

Diğer yandan hava savunması alanında sorunların sürdüğünü vurgulayan Zelenski, "Patriot sistemleri için füze tedarikinde ilerleme var ancak işler çok yavaş ilerliyor" ifadelerini kullandı. Yerine getirilmeyen vaatlere tepki gösteren Ukraynalı lider, "Size füze vereceğiz dedikten sonra bir ya da iki ay boyunca teslimat yapmamak olmaz. İşler böyle yürümez" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Oleşki'de 27 Ekim'den itibaren geçici ateşkes ilan edildiğini açıkladı

"TOPRAK MESELESİ İSE SADECE LİDERLER DÜZEYİNDE ELE ALINABİLECEK BİR KIRMIZI ÇİZGİDİR"

Ukrayna’da barışın tesis edilmesi durumunda ülkeye NATO müttefikleri tarafından sağlanacak güvenlik garantilerine Rusya’nın müdahil olmasını da kabul etmeyeceklerini söyleyen Zelenski, "Bunları Rusya dikte edemez. Ordumuza getirilecek kısıtlamalar ve Ukrayna’nın tarafsızlığı tartışmaya açık değildir. Toprak meselesi ise sadece liderler düzeyinde ele alınabilecek bir kırmızı çizgidir" dedi.

Amerikalıların gündeme getirdiği "toprak takası" fikrini de reddeden Zelenski, "Hiçbir şeyi, başka bir şey karşılığında takas ediyor değiliz. Görüşmelere hazırız. Söz konusu toprak meselesi ise, bu liderler düzeyine ele alınmalı. Diğer konular ise teknik gruplar düzeyinde görüşülebilir. Dolayısıyla bunlar, kasım ayında ele alınabilir" dedi.

ABD’nin Rusya’ya yönelik bazı yaptırımları kaldırmasına da değinen Zelenski, "Ukrayna, ABD ve Rusya liderlerinin katılacağı üçlü bir toplantıya, Rusya’ya yönelik tüm yaptırımların kaldırılmış olduğu şartlarda gitmek istemem" dedi.

Zelenski, "Rusya’nın iş birliğini satın almak üzere yaptırımları kaldırmaya gerek yok. Yaptırımlar, Rusya müzakerelere istekli olduğu için değil, Rus saldırganlığı nedeniyle uygulandı. Ve ancak, savaşın sona erdirilmesi kapsamında kaldırılabilir" dedi.

"LİDERLER OLMADAN SAVAŞ BÜTÜNÜYLE SONA ERDİRİLEMEZ"

Yaptırımların kaldırılması halinde Ukrayna’nın elinde koz bulunmayacağını da söyleyen ve bu açıklamasında 2025 yılı şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı James David Vance ile Beyaz Saray’da kameralar önünde yaşadığı ateşli münakaşaya gönderme yapan Zelenski, "Çünkü o zaman, Trump’ın dediği gibi, gerçekten de elimizde pek fazla koz kalmaz" ifadelerini kullandı.

Oslo’daki görüşmelerin detaylarına yer verdiği açıklamasında Zelenski, "Amerikalılar bana, ‘Somut olarak ne istiyorsunuz?’ diye sordu. Ben de, ‘Kasım ayında teknik heyetlerin yapacağı bir toplantıda savaş sona erebilir mi? Hayır, liderler olmadan savaş bütünüyle sona erdirilemez. Peki, bu mümkün değilse enerji altyapısına yönelik saldırıları durduracak bir ateşkes, denizde ateşkes, tahıl sevkiyatı konusunda bir anlaşma, takas anlaşması ya da liderler toplantısı ayarlayın’ dedim" dedi.

Zelenskiy, Oleşki'de 27 Ekim'den itibaren geçici ateşkes ilan edildiğini açıkladı

ABD tarafının 27 Ekim’den itibaren Oleşki bölgesinde ateşkes önerdiğini de hatırlatan Ukraynalı lider, ateşkesin birkaç gün devam edeceğini ve bölgeye ABD, Ukrayna ve Rusya’dan insani yardım heyetlerinin geleceğini söyledi. Zelenski, "Bazı insanlar, bizim kontrolümüzdeki bölgeye tahliye edilecek. Asıl mesele, bu insanları ablukadan kurtarmak ve yaşamalarını sağlamak" dedi.

UKRAYNA, RUSYA VE ABD BARIŞ İÇİN ABU DABİ’DE BULUŞACAK

Zelenski, 23 Ekim’de yaptığı açıklamada, Ukrayna, Rusya ve ABD’den müzakerecilerin kasım ayının ilk yarısında Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de teknik düzeyde görüşmek üzere anlaştığını açıklamış, toplantının ardından ülke liderlerinin de bir araya gelmesini umduğunu söylemişti. 

Kaynak: AA
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