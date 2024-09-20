Zelenskiy, Zafer Planını Biden'a Sunacak - Son Dakika
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Zelenskiy, Zafer Planını Biden'a Sunacak

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hazırladıkları planı 26 Eylül'de Biden'a sunacak.

20.09.2024 18:20
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için hazırladıkları zafer planını 26 Eylül'de ABD Başkanı Joe Biden'a sunmak istediklerini belirtti.

Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i başkent Kiev'deki Devlet Başkanlığı Ofisi'nde kabul etti.

İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Rus saldırılarında hasar gören enerji sistemlerinin onarılması ve Ukrayna ordusuna destek konularını ele aldıklarını söyledi.

AB'nin Ukrayna'ya yaklaşık 160 milyon avroluk destek ayırdığını dile getiren Zelenskiy, tutarın 100 milyonluk kısmının dondurulmuş Rus varlıklarından elde edildiği bilgisini paylaştı.

Ukrayna'nın zafer planı

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için zafer planı hazırladıklarını ancak detayları konusunda bilgilendirme yapmadıklarını söyledi.

Planı 26 Eylül'de ABD Başkanı Biden'a sunmak istediklerini anlatan Zelenskiy, "Çünkü plana ilişkin kararlar, çoğunlukla ona (Biden) bağlı. Ayrıca diğer müttefiklere de bağlı ancak burada özellikle ABD'nin olumlu iradesine ve desteğine bağlı olan noktalar var." dedi.

Planın gelecek aylarda Ukrayna müttefiklerinin hızlı kararlar verebilmelerine yönelik hazırlandığına dikkati çeken Zelenskiy, "Plan, ekim ayından aralık ayına kadar alınması gereken kararlar için tasarlandı. Bu süreçleri uzatmayın, bunu gerçekten çok istiyoruz. O zaman planın işe yarayacağına inanacağız." ifadelerini kullandı.

Biden'ın planı onaylamaması halinde Ukrayna'nın "B" planının olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Zelenskiy, "A planı, Ukrayna'yı silahlarla güçlendirmek ve Rusya Federasyonu'na tam kapsamlı bir işgal düşüncesinden bile korkacak şekilde önleyici yaptırımlar uygulamaktı. Dolayısıyla biz zaten bu planın (B plan) içinde varız ve yaşıyoruz." dedi.

Zelenskiy, ABD temasları kapsamında eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile de bir araya gelip Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusunda kendisinden bilgi almak istediğini söyledi.

Ukrayna olarak ikinci barış zirvesi için hazırlık yaptığını dile getiren Zelenskiy, "Bu yıl ikinci Barış Zirvesi'ni düzenlemek için Ukrayna'yı mümkün olduğunca güçlendirmeliyiz. Bu, savaşa son verebilecek bir zirve." şeklinde konuştu.

AB'den Ukrayna'ya 35 milyon avroluk kredi desteği

Ursula von der Leyen de Rusya'nın saldırıları nedeniyle hasar gören enerji sistemlerinin onarılması için Ukrayna'yı destekleyeceklerini ifade etti.

Von der Leyen, AB olarak özelikle kışın Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu enerjinin yüzde 25'ini karşılamak için bir plan hazırladıklarını bildirdi.

Avrupa Komisyonunun, G7 ülkeleri tarafından kabul edilen yardım paketinden Ukrayna'ya 35 milyar avroya kadar kredi ayrılmasını sağlayacak önerileri onayladığını anlatan von der Leyen, şunları kaydetti:

"Bu kredinin doğrudan devlet bütçenize aktarılması çok önemli. Bu, Ukrayna'nın makro finansal istikrarını artıracak ve size önemli mali destek sağlayacaktır. Bu fonları en iyi nasıl kullanacağınıza siz karar vereceksiniz."

Kredinin Ukrayna'ya sağlanması için yıl sonuna kadar AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunda gerekli onay prosedürlerinden geçmesi gerektiğini ifade eden von der Leyen, "O zaman kredi emrinizde olacak." dedi.

Von der Leyen, savaşın başından beri AB'nin Ukrayna'ya 118 milyar avronun üzerinde yardım sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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