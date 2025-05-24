Zerrin Gençtürk'ün Adı, Bornova Belediyesi'nde Yaşatılacak

(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin eski Başkan Yardımcısı Zerrin Gençtürk'ün adı, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) Akademi'nin bulunduğu ek hizmet binası ve Şehircilik Kütüphanesi'ne verildi.

Koronavirüs nedeniyle 2021 yılında hayatını kaybeden eski Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Zerrin Gençtürk'ün adı, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) Akademi ek hizmet binası ile Şehircilik Kütüphanesi'ne verildi. Barbaros Mahallesi'ndeki yapının yeni adı, "Zerrin Gençtürk Ek Hizmet Binası ve Şehircilik Kütüphanesi" oldu.

Törene, Devlet Eski Bakanı Akın Gönen, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi Eski Başkanları Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ve Olgun Atila'nın yanı sıra meclis üyeleri, iş dünyasından isimler, Zerrin Gençtürk'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda mesai arkadaşı katıldı.

"Onunla hep gurur duyduk"

Zerrin Gençtürk'ün eşi Cengiz Gençtürk, törende yaptığı konuşmada, "Çok iyi bir eş, iyi bir anne, özverili, çalışkan ve yardımsever bir bürokrattı. Herkese kapısı açıktı, hiçbir kimseyi ayırt etmezdi. Biz ailesi olarak her zaman kendisiyle gurur duyduk, duyuyoruz. Başta Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki olmak üzere, adının bu binada yaşatılmasına katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Onun için yapılan her şey bizim için bir onurdur"

Belediye Başkanı Ömer Eşki ise "Zerrin abla uzun yıllar Bornova Belediyesi'nde çalıştı ve sadece belediye çalışanlarına değil, Bornova'ya çok önemli katkılar sundu. Onu sadece bir binada yaşatmaya çalışmıyoruz, onun Bornova'ya kattığı emeği, değeri, imzayı görünür kılmaya çalışıyoruz. Bugün Türkiye'nin en başarılı kooperatiflerinden biri olarak gösterilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı çalışmalarla da Türkiye'nin en modern kentlerinden birine imzasını attı. Şimdi onun yetiştirdiği arkadaşlarla bugün Bornova'da önemli işler yapıyoruz. Böyle başarılı bürokratlar sayesinde bu ülke ayakta kalıyor. Onun için yapılan her şey bizim için bir onurdur. Allah gani gani rahmet eylesin" diye konuştu.

"İşini en iyi şekilde yapan saygın bir bürokrattı"

2009-2014 yılları arasında Bornova Belediye Başkanlığı görevi yapan Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır da törende yaptığı konuşmada Zerrin Gençtürk'ün mesleki disiplinine ve insani yönüne dikkat çekti. Sındır, "İşini en iyi şekilde yapan saygın bir bürokrattı. ODTÜ mezunu olarak mesleğini çok iyi bir şekilde yaptı. Asla kusur kabul etmezdi. Ekibine ve tüm çalışanlara anne şefkatiyle yaklaşan biriydi. Onunla çalışmak hepimiz için bir onur vesilesi oldu" ifadelerini kullandı.

"Devlet gibi bir kadındı"

Bornova Belediyesi önceki dönem Başkanı Olgun Atila ise Zerrin Gençtürk ile ilgili kişisel bir anısını paylaşarak, "1995 yılında bir mimar olarak tanıdığım, sonra belediye meclis üyesi ve belediye başkanı olarak birlikte çalıştığım çok değerli bir bürokrattı. Devlet gibi bir kadındı ama içinde bir kız çocuğu vardı. Onu kaybettiğimiz gün olan 8 Şubat'ta üçüncü kızım dünyaya geldi. Bu tarih benim için hem hüznün hem de mutluluğun tarihi oldu" dedi.

Zerrin Gençtürk kimdir?

16 Eylül 1960 tarihinde Ankara'nın Elmadağ ilçesinde doğan Gençtürk, ilk, orta ve lise öğrenimini Elmadağ'da tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 1982 yılında mezun olarak Şehir Plancısı unvanı aldı. Meslek yaşamına aynı yıl Elmadağ Belediyesi'nde İmar Müdürü ve Fen İşleri Müdür Vekili olarak başlayan Zerrin Gençtürk; Ankara, Manisa ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nde Şehir Plancısı olarak görev yaptı. 1993 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Gençtürk, 1994 yılında başkan yardımcısı olarak Bornova Belediyesi'nde göreve başladı. 37 yıl kamu hizmeti bulunan Gençtürk, meslek ve kamu hizmetine olan sevgisi ve sorumluluk bilinciyle kamu hizmetine devam etmiş, 2020 yılında Urla Belediye Başkan Yardımcılığı'na getirildi.