Zeugma Mozaik Müzesi, GastroAntep Festivali ile Ziyaretçi Akınına Uğradı

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Zeugma Mozaik Müzesi, festival için Gaziantep'e gelenlerin akınına uğruyor

GAZİANTEP - Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan ve başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, GastroAntep Kültür Yolu Festivali için kente gelen ziyaretçilerin akınına uğradı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali büyük coşkuyla devam ediyor. Gaziantep'in güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak için 14-22 Eylül tarihleri arasında Festivaller Parkı'nda düzenlenen festival yurt içinden ve yurt dışından kente gelen ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Gastronomi alanında UNESCO'nun Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'te düzenlenen ve yoğun ilgi gören festivalde ziyaretçi yoğunluğu yaşanırken, festival için kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, kentin tarihi mekanlarını ve müzelerini de ziyaret ediyor.

Çingene Kız'a yoğun ilgi

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Zeugma Mozaik Müzesi ise Gaziantep'te bulunan yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi Müdürü Özgür Çomak, Kültür Yolu Festivali nedeniyle ziyaretçi yoğunluğunun had safhaya çıktığını söyledi. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Gaziantep'te çok hızlı ve güzel başladığına dikkat çeken Çomak, "Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un teşrifleri ile 13 Eylül'de festivalin ve 'Kaçış Yok' adlı sergimizin resmi açılışı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen, yaklaşık 58 tane eserin sergilendiği sergimiz çok büyük bir ilgi görüyor. Gelen ziyaretçilerden sergimize çok büyük bir ilgi var. Sergi açıldığı günden beri yani 3 günde 6 bin 200 kişi tarafından ziyaret edildi. 14-22 Eylül tarihleri arasında Zeugma Mozaik Müzesi'nde 'Kaçış Yok' adlı sergimizin yanı sıra eğitimlerimiz, faaliyetlerimiz, çocuklara yönelik etkinliklerimiz, çeşitli konferanslar ve söyleşiler, drama gösterileri, müzik var. Yoğun bir tempo içerisinde 14-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen festival kapsamında kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret ediyorlar. Gaziantep'e gelen tüm ziyaretçilerimizi hem müzemizi gezmeye hem de sergilerimizi görmeye bekliyoruz" dedi.

"Zeugma Mozaik Müzesi'ni görmek bizim için güzel bir anı oldu"

İsviçre'den Gaziantep'e geldiğini belirten ziyaretçilerden Ayşe Aydemir, "Sivaslıyım ama İsviçre'de kalıyorum ve İsviçre'den Türkiye'ye geldim. GAP turuyla da Gaziantep'e geldim. Şanlıurfa ve Mardin'i gezmiştim ama Gaziantep'i gezmemiştim. Gaziantep'te de gastronomi festivali varmış. Bizim için çok güzel oldu. Zeugma Mozaik Müzesi'ni de gezmeye geldik. Zeugma Mozaik Müzesi'ni biliyorduk ama birebir görmek bizim için güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı.

"Zeugma Mozaik Müzesi'ni çok merak ediyordum"

İzmir'den gelen Firdevs Kaplan da, "Gaziantep'e hiç gelmemiştim, ilk defa geliyorum. Gaziantep'te de GastroAntep Kültür Yolu Festivali varmış. Gaziantep'in kültürel yerlerini görmek ve güzel yemeklerini tatmak için geldim. Gaziantep'i, Zeugma Mozaik Müzesi'ni çok merak ediyordum. Gaziantep'in tarihi dokusunu ve Zeugma Mozaik Müzesi'ni çok beğendim" ifadelerini kullandı.