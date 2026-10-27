Zeybek, Bakırköy ve Merkezefendi operasyonlarına seçim yenilgisi uyarısında bulundu - Son Dakika
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Zeybek, Bakırköy ve Merkezefendi operasyonlarına seçim yenilgisi uyarısında bulundu

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Zeybek, Bakırköy ve Merkezefendi operasyonlarına seçim yenilgisi uyarısında bulundu
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YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Bakırköy ve Denizli Merkezefendi belediyelerine yönelik operasyonları eleştirerek iktidarın muhalefet belediyelerini hedef aldığını savundu. Zeybek, ilk seçim sandığında iktidarın büyük yenilgi yaşayacağını söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Bakırköy ve Merkezefendi belediyelerine yönelik operasyona ilişkin, "İktidar fon vurgunuyla köşeyi dönen yandaşlarını görmezden geliyor, muhalefet belediyelerine yönelik operasyon peşinde koşuyor. Halk inim inim inliyor, onlar koltuklarının hesabını yapıyor. Kendi siyasi geleceklerini düşünenler, ilk seçim sandığında çok büyük bir yenilgi yaşayacak" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Bakırköy ve Merkezefendi belediyelerine yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İktidar fon vurgunuyla köşeyi dönen yandaşlarını görmezden geliyor, muhalefet belediyelerine yönelik operasyon peşinde koşuyor. Bu sabah önce Bakırköy, ardından Denizli Merkezefendi Belediyesi hedef alındı. Emekli geçinemiyormuş, memur ay sonunu getiremiyormuş, işçi alın terinin karşılığını alamıyormuş, çiftçi üretemiyormuş, esnaf kepenk kapatıyormuş… Hiçbiri umurlarında değil. Milletin çektiği yoksulluk da sefalet de umurlarında değil. Güven kaosu yaşayan, yerle yeksan olan ekonomiyi daha ne kadar aşağı çekebiliriz diye uğraşıyor bu iktidar. Halk inim inim inliyor, onlar koltuklarının hesabını yapıyor. Vatandaşın derdiyle değil, koltuğuyla dertlenenler; kendi siyasi geleceklerini düşünenler, ilk seçim sandığında çok büyük bir yenilgi yaşayacak. Milletin iradesinden kaçamayacaksınız."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Zeybek, Bakırköy ve Merkezefendi operasyonlarına seçim yenilgisi uyarısında bulundu - Son Dakika
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