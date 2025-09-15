Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'e Doğum Günü Teşekkürü

(ANKARA) - Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen mitingde, doğum gününü kutlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitinginde yaptığı konuşmada, "Adana'dan, İzmir'den, Antalya'dan, İstanbul'dan 17 belediye başkanımız bizleri cezaevlerinde birer siyasi tutsak olarak izlemektedirler. Bugün Zeydan Karalar'ın doğum günüdür. Onu sevgiyle selamlıyoruz, iyi ki doğdun" dedi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne göderilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür mesajı yayımlandı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Miting alanında yüz binlerin coşkulu tezahüratlarıyla doğum günümü kutlayan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e ve gönderdikleri güzel dileklerle yanımda olduklarını hissettiren tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum."