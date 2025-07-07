Zeydan Karalar Hakkındaki İddiaları Reddetti - Son Dakika
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Zeydan Karalar Hakkındaki İddiaları Reddetti

07.07.2025 16:35
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, rüşvet iddialarını reddederek iftiraya uğradığını savundu.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bir firmanın ihalelerin hak edişini almak için 4 milyon 550 bin lira ödediği iddiasıyla ilgili, "Hak edişlerin ödenmesiyle ilgili şahsıma ya da herhangi bir kuruma menfaat temin edilmesiyle ilgili görüşmem olmadı. Benim kişiliğim itibarıyla böyle bir konuşma asla olamaz." ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesine ulaşıldı.

Karalar, 56 sayfalık ifadesinde aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu beyan etti.

İfadesinde Karalar, kendisine tüm sorularının sorulmasının ardından, şahsına yöneltilen suçlamalara vakıf olduktan sonra detaylı bir şekilde savunma yapacağını belirtti.

Üzerine kayıtlı ATEKS ve Başkent Pres isimli firmalarının olduğunu kaydeden Karalar, bu şirketlerin aile şirketi olarak faaliyetine devam ettiğini, demir-çelik işletme üzerine faaliyet gösterdiğini ve bunun dışında gayri resmi ortaklığının bulunduğu şirketlerin olmadığını ifade etti.

Sorgusunda Karalar'a, şüpheli Baki Nugay'ın ifadesi okundu.

Nugay'ın ifadesinde şunlar yer aldı:

"... Seyhan Belediyesi'nde almış olduğumuz ihaleler kapsamında hak ediş ödemelerini almakta zorlandım. Belediye başkanlarından hak ediş ödemelerini yapmaları karşılığında benden para talep edildi. Seyhan Belediyesinin çöp toplama, temizlik işini B*** ile A*** isimli firma ortak almıştı. İşi aldıktan sonra o dönem Seyhan Belediye Başkanı Karalar ile bizzat görüştüm. Karalar bana düzenli ödeme alabilmemiz için her ay belli bir miktarın kendilerine ödenmesi gerektiğini ve bu süreci temizlik işleri müdürü Özcan Zenger (şüpheli) ile yürütmemiz gerektiğini belirtti. Talebini kabul etmememiz halinde ödemelerimizi geciktireceklerini biliyordum. Teklifi kabul etmek zorunda kaldım. Bu kapsamda (şüpheli) Hamit Ünal ve (tanık) A.T.D. isimli proje yöneticimizin hesabına havaleler yapıldı. Çekilen paralar (tanık) T.S'ye verildi ve onun tarafından Zenger'e teslim edildi."

Nugay'ın 11 farklı tarihte toplamda 4 milyon 550 bin liranın şüpheli Ünal ve tanık A.T.D'nin hesabına gönderildiğine ilişkin soruşturma dosyasına sunduğu evrak da Karalar'a okundu.

Soruşturmaya konu kent temizliği hizmet alımı işi ihalesiyle ilgili yapılan tespitlerde, 14 Mayıs 2015 tarihinde ihalenin ilan edildiği, ihalenin maliyetinin yaklaşık 99 milyon 754 bin 569 lira olduğu, firmaya 9 ihalenin teklif verdiği ve bunlardan 7'sinin teklifinin geçersiz sayıldığı belirtildi.

Teklifi geçerli sayılan 2 firmanın 87 milyon 664 bin 155 lira fiyat teklifi verdiği ve 23 Mayıs 2016'da 2 firmayla sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Ayrıca sorguda, soruşturmada adı geçen şüpheli ile tanıkların HTS ve baz kayıtları ile banka hesap hareketleri de Karalar'a gösterildi.

Karalar, kendisine yöneltilen sorulara karşılık, 2014 yılı öncesinde Seyhan Belediye Başkanlığının AK Parti'de bulunduğunu, kendisinin belediye başkanlığı döneminde de belediyenin çöp toplama ve nakli işlemlerini B*** ünvanlı firmanın devam ettirdiğini aktardı.

"Şahsın tutukluluğundan kurtulmak için böyle gerçek dışı bir iftirayı ortaya attığını düşünüyorum"

İşe devam eden müteahhittin Baki Nugay olduğunu belirten Karalar, şunları kaydetti:

"Seyhan Belediye Başkanı seçilmem üzerine, ismini hatırlamadığım bir belediye yetkilisi, müteahhit olan Baki Nugay'ın benimle tanışmak istediğini söyledi. Ben de talebini kabul ederek, kendisiyle görüşme gerçekleştirdim. Ne bu görüşmede ne de sonrasında bu şahısla veya hiçbir müteahhitle hak edişlerin ödenmesiyle ilgili şahsıma ya da herhangi bir kuruma menfaat temin edilmesiyle ilgili görüşmem olmadı. Benim kişiliğim itibarıyla böyle bir konuşma asla olamaz. Dolayısıyla Nugay'ın bana okunan ifadesinde belirttiği hak edişlerin ödenmesiyle ilgili tarafımca menfaat istenmiş olması söylemini reddediyorum. Böyle bir konuşma asla olmamıştır. Medyada yer alan haberlerden öğrendiğim kadarıyla bu şahıs tutuklu. Bu şahsın tutukluluğundan kurtulmak için böyle gerçek dışı bir iftirayı ortaya attığını düşünüyorum."

Karalar, 2014 ila 2019 yılları arasında Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığını anımsatarak, "2019 yılından itibaren de halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yapmaktayım. Görevim boyunca belediyenin yapmış olduğu tüm ihaleler şeffaf ve denetlenebilir süreçlerde yapılmıştır. Bununla ilgili Sayıştay ve Mülkiye Müfettişleri tarafından sık sık denetim geçirmekteyiz. Bu denetimler sonucunda tarafımıza bildirilmiş herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmamıştır." savunmasını yaptı.

Şüpheli Özcan Zenger'in Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde kadrolu belediye çalışanı olduğu ve temizlik işlerinden sorumlu bulunduğunu kaydeden Karalar, "Zenger'e sadece belediye mıntıkasında yer alan temizlik işlerini halkı memnun edici şekilde yapılması yönünde talimatım olmuştur." ifadelerini kullandı.

Karalar, HTS kayıtları doğrultusunda Zenger'in Baki Nugay, şüpheli Hamit Ünal, tanıklar T.S. ve A.T.D. ile İstanbul ve Adana'da bir araya gelmesiyle ilgili "Bu şahısların bir araya gelip gelmedikleri, eğer gelmişlerse ne amaçla bir araya geldikleri hakkında bilgim yoktur. Zenger, belediyede ihale yetkilisi değildir. Kendisi temizlik şantiyesinden sorumludur." cevabını verdi.

Hamit Ünal, T.A. ve A.T.D'yi hatırladığını anlatan Karalar, A.T.D'yle 10 Eylül 2016 tarihindeki 27 saniyelik telefon görüşmesini uzun zaman geçtiği için hatırlamadığını belirtti.

Karalar, örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın ismini medyadan duyduğunu ve Aktaş'la herhangi bir tanışıklığı olmadığını ifade ederek, "Tarafıma okunan kişilerden hiçbirisiyle herhangi ticari, borç ve alacak ilişkim olmamıştır. Bu soruşturma tamamen siyasi bir soruşturmadır. İddia edenlerin iddialarının tamamı gerçek dışıdır." şeklinde savunma yaptı.

Kaynak: AA

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