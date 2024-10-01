Zeytin Hasadı Öncesi Hatay'da Fabrikalara Sıkı Denetim - Son Dakika
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Zeytin Hasadı Öncesi Hatay'da Fabrikalara Sıkı Denetim

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Hatay Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan zeytin hasadı öncesi zeytinyağı fabrikalarında geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Hijyen ve üretim koşullarını kontrol eden ekipler, uygun olmayan durumlarda cezai işlemler uyguladı.

01.10.2024 11:14  Güncelleme: 11:19
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Zeytin hasadı öncesi fabrikalarda sıkı denetim

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi yaklaşan zeytin hasadı öncesi zeytinyağı fabrikalarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Türkiye'nin en verimli topraklarından olan Hatay'da asrın felaketinin yaraları üretilerek sarılmaya devam ediliyor. Bölgede zeytin hasadına da sayılı günler kaldı. Hasat öncesi Hatay Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler ve Zabıta Dairesi Başkanlıklarının ortaklaşa düzenlediği denetimlerde gıda mühendisleri tarafından üretim esnasında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve hijyen şartlarına uymalarını sağlamak amacıyla işletmelere yönelik kontroller yapıldı.

Ayrıca zabıta personeli tarafından fabrikaların iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, ÇET raporları, yangın tüpü kontrolleri sağlanarak gerekli görülen uyarı ve önerilerde bulunuldu.

Denetlemeler kapsamında uygun şartları sağlayamayan zeytinyağı fabrikalarına tutanak tutularak cezai işlemler uygulandı.

Yetkililer halk sağlığını korumak hedefiyle gerçekleştirilen denetimlerin il genelinde ve birçok alanda süreceğini belirtti.

Zeytin Hasadı Öncesi Hatay\'da Fabrikalara Sıkı Denetim
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Zeytin Hasadı Öncesi Hatay'da Fabrikalara Sıkı Denetim - Son Dakika

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