Zeytinburnu\'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların derilerini işleyip tekstil ürününe çeviren şüpheli gözaltına alındı

Anayasa Mahkemesi, Baba Olarak İddia Eden Kişinin Soybağının Reddi Davası Şartlarını Anayasa'ya Aykırı Buldu

Anayasa Mahkemesi, Ankara 18. Aile Mahkemesi tarafından açılan bir davada, baba olduğunu iddia eden kişinin soybağının reddi davasını açma şartlarını düzenleyen Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesini Anayasa'ya aykırı buldu. Mahkeme, bu şartların baba olduğunu iddia eden kişinin iradesine bağlı olmayan olguların gerçekleşmesini gerektirdiğini ve bu durumun etkili başvuru hakkını ihlal ettiğini belirtti. Karşı oyda ise soybağının reddi davasının aile kurumuna zarar verebileceği ifade edildi.