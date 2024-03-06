Zeytinburnu\'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların derilerini işleyip tekstil ürününe çeviren şüpheli gözaltına alındı

Zeytinburnu'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların derilerini işleyip tekstil ürününe çevirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'ndaki bir adreste işlenmiş hayvan derilerinin satıldığı ihbarını değerlendirdi.
"Hasır" olduğu beyan edilerek yasa dışı yollarla Endonezya'dan ülkeye getirilen piton yılanı derilerinin tekstil ürününe çevrildiğini tespit eden ekipler, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi yakaladı.
Adresteki aramada, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olduğu belirlenen 1486 piton yılanı derisi ile 4 piton derisinden yapılmış ve 11 devekuşu derisinden yapılmış çanta ele geçirildi.
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Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli A.Y'nin uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 750 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre, yeni açılan 541 kadroya yüzde 100'ün üzerinde bir dolulukla 545 hekim yerleştirildiğini açıkladı. Yan dal uzmanlarıyla ilgili yapılan düzenlemelerin etkisinin görüldüğünü belirten Bakan Koca, sağlık sektörünün daha güçlü olduğunu vurguladı.
Diyarbakır'da bulunan Sur Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nde kadın kursiyerlere ipek dokumacılığı eğitimi veriliyor. Kadın kursiyerler, 457 yıllık tarihi hamama kurulan tezgahlarda ipekten ürünler dokuyor. Ürünler, tarihi yapıda sergilenecek ve satışa sunulacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek kış festivalinde spor aktiviteleri düzenlenecek ve sanatçılar konser verecek. Festivalde DJ Funky, Asude Cemre, Ferhat Göçer ve İrem Derici sahne alacak.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen olayda, iki otomobil trafiği keserek dikkat çekti. Bir otomobilin sürücüsü, kapısını açık bırakarak ilerlemeye devam etti. Diğer otomobilin yolcusu ise bu durumu cep telefonuyla kaydetti.
Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, belirlenemeyen bir nedenle 6. kattan düşen anne ve görme engelli çocuğu hayatını kaybetti. Bir çocuk ise ağır yaralandı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Ferizli Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) kadın kursiyerler tarafından hazırlanan el işi ürünler, Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde sergilendi. Kaymakam Hasan Balcı, kursiyerlerin ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağladığını belirtti ve desteklerinin devam edeceğini söyledi. Sergiye ilçe milli eğitim müdürleri ve halk eğitim merkezi müdürleri de katıldı. Sergi, 8 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
Büyükçekmece'de bulunan 121 yıllık tarihi ahşap bina, dün gece çıkan yangında tamamen yanarak yok oldu. Binanın yaklaşık 30 yıldır boş olduğu ve madde bağımlıları tarafından kullanıldığı iddia edildi. Yangında büyüyen bir aile ise evlerinin kül olduğunu üzüntüyle ifade etti.
Burhaniye ilçesinde, Gezer Bilir'in sahibi olduğu tesis Burhaniyeli çocukları atlarla buluşturdu. İlçenin Ören Mahallesi Meço Sitesi yanındaki tesis özellikle hafta sonları yoğun ilgi gördü. Tesisten yararlanan çocuklar at binmenin mutluluğunu yaşıyor. İşletme sahibi Ezer Bilir ise, tesisin çocuklar ve yetişkinler için sosyal çevre ve aile üzerine güzel bir işletme haline getirilmeye çalışıldığını belirtti.
Anayasa Mahkemesi, Ankara 18. Aile Mahkemesi tarafından açılan bir davada, baba olduğunu iddia eden kişinin soybağının reddi davasını açma şartlarını düzenleyen Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesini Anayasa'ya aykırı buldu. Mahkeme, bu şartların baba olduğunu iddia eden kişinin iradesine bağlı olmayan olguların gerçekleşmesini gerektirdiğini ve bu durumun etkili başvuru hakkını ihlal ettiğini belirtti. Karşı oyda ise soybağının reddi davasının aile kurumuna zarar verebileceği ifade edildi.
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