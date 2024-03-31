ZONGULDAK SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|238
|Toplam Seçmen
|:
|75.592
|Açılan Sandık
|:
|177
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 74,37
|Kullanılan Oy
|:
|42.892
|Geçerli Oy
|:
|42.455
|Katılım Oranı
|:
|% 75,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TAHSİN ERDEM
|% 52,77
|22.405
|AK PARTİ
|ÖMER SELİM ALAN
|% 36,92
|15.674
|DİĞER
|% 7,21
|3.061
|YENİDEN REFAH
|KENAN ZEREN
|% 1,31
|557
|İYİ PARTİ
|KAYA ADANIR
|% 0,56
|237
|SAADET
|CEM DERELİ
|% 0,55
|232
|ZAFER PARTİSİ
|NİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN
|% 0,37
|156
|DEM PARTİ
|CEYLAN TURĞUT
|% 0,14
|60
|DSP
|SEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ
|% 0,04
|19
|VATAN PARTİSİ
|GÖKHAN YILMAZ
|% 0,03
|14
|DP
|ÖNDER BOSTANCI
|% 0,03
|12
|TKH
|YAKUP DALKIÇ
|% 0,02
|7
|DEVA PARTİSİ
|FATİH KELEŞ
|% 0,02
|7
|GELECEK PARTİSİ
|ŞENDOĞAN YAVUZ
|% 0,01
|6
|BTP
|SERKAN ORAL
|% 0,01
|4
|HÜDA PAR
|MEHMET ÖZDEMİR
|% 0,01
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 34,69
|Katılım Oranı
|:
|% 80,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NURİ TEKİN
|% 47,27
|1.872
|AK PARTİ
|RECEP OCAK
|% 39,72
|1.573
|MHP
|İSMAİL ÖZTÜRK
|% 7,2
|285
|İYİ PARTİ
|SERDAR AKYOL
|% 2,45
|97
|YENİDEN REFAH
|MURAT AYHAN
|% 1,51
|60
|DİĞER
|% 1,09
|43
|ZAFER PARTİSİ
|AYBERK KÖYMEN
|% 0,33
|13
|SAADET
|MUSTAFA YAVUZ
|% 0,18
|7
|HÜDA PAR
|MUSTAFA ALTUNTOP
|% 0,1
|4
|DSP
|HAYRETTİN SEVİM
|% 0,05
|2
|HKP
|EROL ÇAĞ
|% 0,05
|2
|BTP
|FATIMA YİĞİT
|% 0,05
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72,29
|Katılım Oranı
|:
|% 82,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BÜLENT KANTARCI
|% 50,07
|7.359
|AK PARTİ
|BÜNYAMİN BOSTANCI
|% 27,63
|4.061
|DİĞER
|% 13,84
|2.034
|SAADET
|ENGİN ZEREN
|% 5,55
|816
|YENİDEN REFAH
|MURAT ALDEMİR
|% 1,46
|215
|MHP
|SEMİH AYDIN
|% 1
|147
|İYİ PARTİ
|HAYRETTİN ÜNLÜTÜRK
|% 0,2
|29
|ZAFER PARTİSİ
|BARIŞ ESEN
|% 0,12
|18
|BTP
|MESUT EREN
|% 0,06
|9
|BAĞIMSIZ
|RESUL ALAGÖZ
|% 0,04
|5
|MİLLET
|ALİ OSMAN ARGIN
|% 0,02
|3
|HÜDA PAR
|YUSUF GÜNDÜZ
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 60
|Katılım Oranı
|:
|% 72,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖZCAN ULUPINAR
|% 49,56
|4.249
|CHP
|ÇETİN BOZKURT
|% 44,22
|3.791
|DİĞER
|% 2,76
|237
|MHP
|EROL KAPTAN
|% 1,93
|165
|YENİDEN REFAH
|YAKUP KURUBAŞ
|% 0,63
|54
|İYİ PARTİ
|ORHAN KÜÇÜKKAYA
|% 0,48
|41
|SAADET
|MUSTAFA TAŞCI
|% 0,36
|31
|ZAFER PARTİSİ
|ŞAFAK İNANÇ
|% 0,04
|3
|BTP
|AYŞEGÜL ÇOLAKOĞLU
|% 0,01
|1
|HÜDA PAR
|ABDULLAH SAMİ ŞAHİN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 28,82
|Katılım Oranı
|:
|% 76,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HALİL POSBIYIK
|% 45,58
|9.238
|AK PARTİ
|İBRAHİM SEZER
|% 28,65
|5.806
|İYİ PARTİ
|MURAT SESLİ
|% 15,95
|3.232
|DİĞER
|% 2,6
|527
|YENİDEN REFAH
|EMRE KARAARSLAN
|% 2,55
|516
|MHP
|İLKAY ÖZDEMİR
|% 1,99
|404
|TİP
|CİHANGİR AMCA
|% 1,21
|246
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT GÜRSOY
|% 0,59
|120
|SAADET
|MUSA KUMAŞ
|% 0,41
|83
|BTP
|ASLI BETÜL CİVELEK
|% 0,2
|41
|DP
|METİN DEMİR
|% 0,07
|15
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET USLUBAŞ
|% 0,06
|12
|MİLLET
|MEHMET AKİF DEMİREZEN
|% 0,04
|9
|HÜDA PAR
|RIDVAN UĞURLU
|% 0,04
|8
|HKP
|SADIK CANER
|% 0,03
|6
|AB PARTİ
|KEMAL AKDOĞAN
|% 0,03
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 59,09
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VEDAT ÖZTÜRK
|% 38,64
|1.519
|AK PARTİ
|ERKAN SONER KODAMAN
|% 33,76
|1.327
|DİĞER
|% 27,37
|1.076
|İYİ PARTİ
|SATILMIŞ AYDEMİR
|% 0,1
|4
|MHP
|ATAKAN ÇİÇEK
|% 0,1
|4
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN ARDUÇ
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 30
|Katılım Oranı
|:
|% 94,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KAMİL ALTUN
|% 32,83
|1.397
|CHP
|EROL SARIAL
|% 21,99
|936
|İYİ PARTİ
|MESUT ŞALVARCIOĞLU
|% 20,91
|890
|DİĞER
|% 18
|766
|MHP
|SERDAR YARALI
|% 4,07
|173
|YENİDEN REFAH
|AHMET AŞKAR
|% 1,43
|61
|SAADET
|VELİ SEVER
|% 0,35
|15
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ALİ KÖYMEN
|% 0,31
|13
|BTP
|SİBEL BAHADIR
|% 0,09
|4
|HÜDA PAR
|HİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 56,38
|Katılım Oranı
|:
|% 72,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALTUĞ DÖKMECİ
|% 50,46
|6.210
|AK PARTİ
|ALİ BEKTAŞ
|% 34,27
|4.218
|MHP
|MUHAMMET ÖZDEMİR
|% 6,25
|769
|YENİDEN REFAH
|BİLAL KORKMAZ
|% 5,2
|640
|İYİ PARTİ
|CELAL MURAT BİRİNCİ
|% 1,42
|175
|SAADET
|ABDULLAH KIRNAPCI
|% 0,97
|119
|ZAFER PARTİSİ
|KEREM KAZAN
|% 0,89
|110
|DİĞER
|% 0,39
|48
|BTP
|GÖKHAN BAHADIR
|% 0,06
|7
|HKP
|EMRAH KARA
|% 0,03
|4
|HÜDA PAR
|MURADİYE ÖZDEMİR
|% 0,03
|4
|DP
|FAHRETTİN ATALAR
|% 0,02
|2
|MİLLET
|KÜRŞAT ALTAY
|% 0,01
|1
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CHP İstanbul Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaparak, Fatih'te bazı okullarda elektrik kesintisi haberlerinin geldiğini belirtti.
Sharp'ın yeni yaşlı telefonu Basio Active 2, su ve sabunla yıkanabilir özelliğiyle dikkat çekiyor. Cihaz, bilinmeyen numaralardan arayanları otomatik olarak kaydediyor ve sakıncalı numaraları engelliyor. Bu özelliklerle yaşlıları dolandırıcılık vakalarından koruması bekleniyor. Fiziksel tuşlara sahip olan cihaz, kullanım kolaylığı sağlayan arayüzü ve görülmesi daha kolay ikonlarıyla yaşlılar tarafından olumlu karşılanıyor. Ayrıca yapay zeka destekli bir telesekreter de bulunuyor. Basio Active 2'nin Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz belli değil.
Sizin düşünceleriniz neler ?