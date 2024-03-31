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ZONGULDAK SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 20:33
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MERKEZ

Toplam Sandık : 238
Toplam Seçmen : 75.592
Açılan Sandık : 177
Açılan Sandık Oranı : % 74,37
Kullanılan Oy : 42.892
Geçerli Oy : 42.455
Katılım Oranı : % 75,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAHSİN ERDEM% 52,7722.405
AK PARTİÖMER SELİM ALAN% 36,9215.674
DİĞER% 7,213.061
YENİDEN REFAHKENAN ZEREN% 1,31557
İYİ PARTİKAYA ADANIR% 0,56237
SAADETCEM DERELİ% 0,55232
ZAFER PARTİSİNİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN% 0,37156
DEM PARTİCEYLAN TURĞUT% 0,1460
DSPSEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ% 0,0419
VATAN PARTİSİGÖKHAN YILMAZ% 0,0314
DPÖNDER BOSTANCI% 0,0312
TKHYAKUP DALKIÇ% 0,027
DEVA PARTİSİFATİH KELEŞ% 0,027
GELECEK PARTİSİŞENDOĞAN YAVUZ% 0,016
BTPSERKAN ORAL% 0,014
HÜDA PARMEHMET ÖZDEMİR% 0,014
ALAPLI

Açılan Sandık Oranı : % 34,69
Katılım Oranı : % 80,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNURİ TEKİN% 47,271.872
AK PARTİRECEP OCAK% 39,721.573
MHPİSMAİL ÖZTÜRK% 7,2285
İYİ PARTİSERDAR AKYOL% 2,4597
YENİDEN REFAHMURAT AYHAN% 1,5160
DİĞER% 1,0943
ZAFER PARTİSİAYBERK KÖYMEN% 0,3313
SAADETMUSTAFA YAVUZ% 0,187
HÜDA PARMUSTAFA ALTUNTOP% 0,14
DSPHAYRETTİN SEVİM% 0,052
HKPEROL ÇAĞ% 0,052
BTPFATIMA YİĞİT% 0,052
ÇAYCUMA

Açılan Sandık Oranı : % 72,29
Katılım Oranı : % 82,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBÜLENT KANTARCI% 50,077.359
AK PARTİBÜNYAMİN BOSTANCI% 27,634.061
DİĞER% 13,842.034
SAADETENGİN ZEREN% 5,55816
YENİDEN REFAHMURAT ALDEMİR% 1,46215
MHPSEMİH AYDIN% 1147
İYİ PARTİHAYRETTİN ÜNLÜTÜRK% 0,229
ZAFER PARTİSİBARIŞ ESEN% 0,1218
BTPMESUT EREN% 0,069
BAĞIMSIZRESUL ALAGÖZ% 0,045
MİLLETALİ OSMAN ARGIN% 0,023
HÜDA PARYUSUF GÜNDÜZ% 0,011
DEVREK

Açılan Sandık Oranı : % 60
Katılım Oranı : % 72,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖZCAN ULUPINAR% 49,564.249
CHPÇETİN BOZKURT% 44,223.791
DİĞER% 2,76237
MHPEROL KAPTAN% 1,93165
YENİDEN REFAHYAKUP KURUBAŞ% 0,6354
İYİ PARTİORHAN KÜÇÜKKAYA% 0,4841
SAADETMUSTAFA TAŞCI% 0,3631
ZAFER PARTİSİŞAFAK İNANÇ% 0,043
BTPAYŞEGÜL ÇOLAKOĞLU% 0,011
HÜDA PARABDULLAH SAMİ ŞAHİN% 0,011
EREĞLİ

Açılan Sandık Oranı : % 28,82
Katılım Oranı : % 76,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALİL POSBIYIK% 45,589.238
AK PARTİİBRAHİM SEZER% 28,655.806
İYİ PARTİMURAT SESLİ% 15,953.232
DİĞER% 2,6527
YENİDEN REFAHEMRE KARAARSLAN% 2,55516
MHPİLKAY ÖZDEMİR% 1,99404
TİPCİHANGİR AMCA% 1,21246
ZAFER PARTİSİMAHMUT GÜRSOY% 0,59120
SAADETMUSA KUMAŞ% 0,4183
BTPASLI BETÜL CİVELEK% 0,241
DPMETİN DEMİR% 0,0715
VATAN PARTİSİMEHMET USLUBAŞ% 0,0612
MİLLETMEHMET AKİF DEMİREZEN% 0,049
HÜDA PARRIDVAN UĞURLU% 0,048
HKPSADIK CANER% 0,036
AB PARTİKEMAL AKDOĞAN% 0,036
GÖKÇEBEY

Açılan Sandık Oranı : % 59,09
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVEDAT ÖZTÜRK% 38,641.519
AK PARTİERKAN SONER KODAMAN% 33,761.327
DİĞER% 27,371.076
İYİ PARTİSATILMIŞ AYDEMİR% 0,14
MHPATAKAN ÇİÇEK% 0,14
YENİDEN REFAHRAMAZAN ARDUÇ% 0,031
KİLİMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 30
Katılım Oranı : % 94,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKAMİL ALTUN% 32,831.397
CHPEROL SARIAL% 21,99936
İYİ PARTİMESUT ŞALVARCIOĞLU% 20,91890
DİĞER% 18766
MHPSERDAR YARALI% 4,07173
YENİDEN REFAHAHMET AŞKAR% 1,4361
SAADETVELİ SEVER% 0,3515
ZAFER PARTİSİMEHMET ALİ KÖYMEN% 0,3113
BTPSİBEL BAHADIR% 0,094
HÜDA PARHİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK% 0,021
KOZLU

Açılan Sandık Oranı : % 56,38
Katılım Oranı : % 72,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALTUĞ DÖKMECİ% 50,466.210
AK PARTİALİ BEKTAŞ% 34,274.218
MHPMUHAMMET ÖZDEMİR% 6,25769
YENİDEN REFAHBİLAL KORKMAZ% 5,2640
İYİ PARTİCELAL MURAT BİRİNCİ% 1,42175
SAADETABDULLAH KIRNAPCI% 0,97119
ZAFER PARTİSİKEREM KAZAN% 0,89110
DİĞER% 0,3948
BTPGÖKHAN BAHADIR% 0,067
HKPEMRAH KARA% 0,034
HÜDA PARMURADİYE ÖZDEMİR% 0,034
DPFAHRETTİN ATALAR% 0,022
MİLLETKÜRŞAT ALTAY% 0,011

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

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