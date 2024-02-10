Zonguldak\'ta AK Parti\'nin belediye başkan adayları tanıtıldı

Zonguldak'ta AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 7 ilçe ve 17 beldede gösterdiği belediye başkan adayları tanıtıldı.
Aday tanıtımı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Madenci Anıtı'nda düzenlenen partinin ilk mitinginde yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.
İlçelerde Alaplı'dan Recep Ocak, Çaycuma'dan Bünyamin Bostancı, Devrek'ten Özcan Ulupınar, Gökçebey'den Erkan Soner Kodaman, Karadeniz Ereğli'den İbrahim Sezer, Kilimli'den Kamil Altun ve Kozlu'dan Ali Bektaş aday gösterildi.
Beldelerde ise Çaydeğirmeni'nden Satılmış Gebeş, Filyos'tan Ömer Ünal, Saltukova'dan Adil Düzlü, Nebioğlu'ndan Ali Özdal, Karapınar'dan Nejdet Dernek, Perşembe'den Turhan Okumuş, Bakacakkadı'dan Sezgin Özdemir, Beycuma'dan Vural Kundakçıoğlu, Gelik'ten Hikmet Bektaş, Çatalağzı'ndan Yunus Lütfi Çoban, Muslu'dan Şener Aydın, Karaman'dan Servet Üstün, Ormanlı'dan Bayram Başol, Elvanpazarcık'tan Hüseyin Uzun, Gülüç'ten Kerim Sönmez, Gümeli'den Aytaç Tosun ve Kandilli'den Osman Çakmakoğlu'nun aday olduğu açıklandı.
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı gösterildiği daha önce açıklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları sahneye davet ederek tanıttı.
Hatay'da 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğunun cesetlerinin yaylada toprağa gömülü halde bulunmasının ardından gözaltına alınan şahıs cinayeti itiraf etti. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı öğrenildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta AK Parti'nin belediye başkan adayları tanıtıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?