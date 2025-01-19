Zonguldak'ta Cinayet Davasında Akıl Sağlığı Raporu Geldi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Cinayet Davasında Akıl Sağlığı Raporu Geldi

Zonguldak\'ta Cinayet Davasında Akıl Sağlığı Raporu Geldi

Zonguldak'ta sevgilisiyle birlikte bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Sevilay Kıral'ın akıl sağlığı raporu, cezai ehliyetinin tam olduğunu ortaya koydu. Kıral ve sevgilisi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

19.01.2025 10:42  Güncelleme: 11:45
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ZONGULDAK'ta sevgilisi Tahir Güray Çakmak ile birlikte Mustafa Kurt'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Sevilay Kıral'ın (30) beklenen akıl sağlığı raporunda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Kıral'a başka suçtan tutuklu F.B. (37) cezaevinden mektupla evlilik teklif ederken, cinayetle ilgili Kurt ve Çakmak arasında geçenlerin ses ve görüntü kaydını mahkemeye sunacağını söyledi. Mahkeme heyeti, tanığa videoyu gelecek celseye kadar teslim etmesi için süre verdi.

Olay, 23 Şubat 2023'te Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) görevli 4 çocuk babası Mustafa Kurt, aynı kurumda çalışan ve TTK'ye ait müstakil lojmanda kalan, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu 11 yıllık iş arkadaşı Sevilay Kıral'ın evine gitti. İddiaya göre; evde Kurt ile Kıral ve sevgilisi Tahir Güray Çakmak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Kurt, ayağından ve sırtından bıçaklandı. Yardım çağırmak için dışarıya kaçmaya çalışan Mustafa Kurt, kanlar içerisinde yere yığıldı. Gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kurt, hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Sevilay Kıral ve sevgilisi Güray Çakmak tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sevgililerin cinayetten önce plan yaptıkları, Kıral'ın cinayeti işlediği, Çakmak'ın da suça iştirak ettiği belirtilerek çift hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan Tahir Güray Çakmak, ilk duruşmada tahliye edildi.

SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİ TAM RAPORU GELDİ

Davanın 6'ncı duruşmasında, taraf avukatları salonda hazır bulunurken, Sevilay Kıral SEGBİS ile bağlandı. Kıral'ın 3 duruşmadır Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaştı. Rapora göre, olay tarihinde Kıral'ın cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde karar verildi. Sevilay Kıral'ın avukatı, "Müvekkil olay anında alkol ile birlikte ilaç kullandığını söylüyor. Olay günü kullandığı ilaç ve alkolün etkisindeyken bu eylemi yapacak fiziksel gücü olup olmadığı konusunda inceleme istemiştik. Raporda bu hususta eksiklik var. Sadece ruhsal durumu açısından değerlendirilerek cezai ehliyet yönünden rapor düzenlenmiştir. Maktuldeki yaralanmalara göre bunu yapabilecek güçte olup olmadığı yönünde düzenlenmesini talep ederiz" dedi.

CEZAEVİNDE MEKTUPLA EVLİLİK TEKLİF ETMİŞ

Duruşmada, başka suçtan tutuklu bulunan F.B. tanık olarak dinlendi. Tanık F.B.'nin cezaevinde Kıral'a mektup yazarak evlilik teklif ettiği mektuplar mahkemeye sunuldu. Mektuplarda F.B.'nin "Senin için her şeyi yaparım, yan yana gelmeden sevdim, benimle evlenir misin?" dediği ifadeler duruşmada okundu.

Sevilay Kıral ile Tahir Güray Çakmak'ı, Mustafa Kurt'un öldürülmesinden 3-4 ay önce tanıdığını anlatan F.B., "Mustafa abi, Güray'ın Sevilay'a saplantılı olduğunu söylemişti. Ben de Güray'ı buldum, arabama aldım. Gelik Ayiçi Mahallesi'ne gittik. O esnada Sevilay'ı tam olarak tanımıyordum, Mustafa'dan dolayı biliyordum. Yolda giderken Güray'a Sevilay'la ne işi olduğunu sordum. Bana 'Seni yanıma kim gönderdi' dedi. Ben de Güray'ı dövdüm. Bende Güray'a ait bir video var. Bu videoyu mahkemeye ulaştıracağım. İzlediğinizde her şey açığa çıkacak" dedi.

Mahkeme başkanı, tanığa videonun içeriği sorunca tanık, "Elimdeki video Güray ve Mustafa'ya ilişkindir. Videonun bir kısmını size anlattım. Kalan kısmını size ulaşınca görürsünüz" diyerek cevapladı. Tanığa ısrarla video içeriği sorulunca 'Elinize ulaştığında izler, görürsünüz daha fazla konuşmak istemiyorum' cevabını verdi.

Mahkeme heyeti, tanığa videoyu gelecek celseye kadar teslim etmesi için süre verdi. Kıral'ın avukatının ölen kişideki yaraları açabilecek kuvvette olup olmadığına ilişkin yeniden rapor alınması talebi ise reddedildi. Duruşma, savcıya mütalaasını sunması için süre verilerek ertelendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Cinayet Davasında Akıl Sağlığı Raporu Geldi - Son Dakika

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