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Zonguldak'ta Gazeteciler Eylemde

Zonguldak\'ta Gazeteciler Eylemde

Yerel gazeteciler, itibarsızlaşma ve düşük ücrete karşı 3 gün sürecek oturma eylemi başlattı.

21.10.2024 22:39
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ZONGULDAK'ta görev yapan yerel basın çalışanları, itibarsızlaşmaya ve düşük ücrete karşı eylem yaptı. İl genelinde kendi aralarında örgütlenen yerel gazeteciler, 3 gün sürecek olan günde 1 saatlik oturma eylemi başlattı.

Zonguldak genelinde kendi aralarında örgütlenen yerel gazete çalışanları, itibarsızlaşmaya ve düşük ücrete karşı eylem başlattı. Madenci Anıtı önünde toplanan gazetecilere DİSK Basın İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu da destek verdi. Gazeteciler, 'Bu sefer sesinizi duyurmaya değil, sesimizi duyurmaya geldik' yazılı pankart taşıdı. Gazeteciler adına konuşan Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, "Bugün burada, Zonguldak'ın gazetecileri olarak mesleğimizin içinde bulunduğu derin krizi ve taleplerimizi yüksek sesle dile getirmek için toplandık. Gazetecilik, halkın gerçekleri öğrenme hakkını savunan, karanlıkta kalanları aydınlatan kutsal bir görevdir. Ancak, yıllardır süregelen sorunlar, mesleğimizin onurunu ve geleceğini tehdit eder hale geldi" dedi.

'MESLEĞİMİZ YOK OLUYOR, GÖRMÜYORSUNUZ'

Gazetecilerin, yağmur, çamur, kar, kış demeden olayların içinde yer aldığını, doğru haberi ulaştırmak için canını tehlikeye attığını ifade eden Akbıyık, "Bizler, can güvenliğimiz olmadan, 17 bin 2 liraya mesai saati gözetmeksizin çalışanlarız. Sırf işimizi yapabilmek için mobbingin her türlüsüne boyun eğmek zorunda kalanlarız. Tehditlere maruz kalan, darp edilen ve bununla başa çıkmaya çalışan insanlarız. ve artık yeter! Sesimizin duyulmasını, Anadolu basınının can çekiştiğini görmenizi istiyoruz. Bizler ve mesleğimiz yok oluyor. Siz bunu görmüyorsunuz. Asgari ücretle, hatta bunun da altında çalışan arkadaşlarımız var. Gazetecinin geçim derdiyle boğuşarak doğru haber yapmaya çalışması basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir. Mesleğimizi hakkıyla yapabilmek için insan onuruna yakışır maaşlar ve çalışma koşulları talep ediyoruz. Bizler, haberin peşinde gece gündüz demeden koşturan insanlarız; emeğimizin asgari ücretle sınırlanması kabul edilemez" diye konuştu.

İKİ ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Tasarruf tedbirlerinden en ağır etkilenenlerin gazeteciler olduğunu ve kurumların aboneliklerini iptal etmesinin yanlış olduğunu belirten Akbıyık, "Gazetecilik, yıpranma payı olan ağır iş kollarından biridir. Madencilikte olduğu gibi, gazetecilere de iki asgari ücret verilmesi ve bunun birinin devlet tarafından teşvikle karşılanması talep edilmektedir. Yıpranma payı alabilen bir meslekte olmamıza rağmen asgari ücretin reva görülmesi hak mıdır? Pazar günü dahi gece gündüz çalışan, bayramlarda tatil yapamayan biz gazetecilere, en azından bayramlarda tatil uygulamasına geçilsin. Yıpranma payına sahip fikir işçilerimize 2 asgari ücret maaşın verilmesi bunun bir asgari ücretinin devlet tarafından teşvikle karşılanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

3 GÜN BOYUNCA OTURMA EYLEMİ YAPILACAK

Gazeteciler daha sonra, Madenci Anıtı önünde kamera ve fotoğraf makinelerini bırakarak oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin 3 gün boyunca 17.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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