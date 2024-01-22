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Zonguldak'ta göçükteki madencilere 11 saat sonra ulaşıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta göçükteki madencilere 11 saat sonra ulaşıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren Turnalı Madenciliğe ait kömür ocağında meydana gelen göçük sonucu mahsur kalan 2 madenci, 11 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Göçüğün diğer tarafında kalan madenciler, diafon yardımıyla yardım istedi. Yetkililerin geç haberdar olması üzerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçiler, aileleriyle iletişim kurarak iyi olduklarını söyledi. İşçilerin kurtarılmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

22.01.2024 - 03:42,  Güncelleme: 03:44
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren Turnalı Madenciliğe ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün ardından mahsur kalan 2 madenci 11 saat süren çalışmanın sonunda kurtarıldı.

Dün saat 15.30'da Kilimli ilçesi Gelik beldesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait 11 numaralı saha 7 numaralı ocağı çalıştıran Turnalı Madencilik'te işçilerin çalıştığı bölgeden uzak mesafede meydana gelen göçükte enkaz altında kimse kalmazken, yürüyüş yolu taş, toprak ve kömür ile kapandı.

İHBARI AKŞAM YAPTILAR

Göçüğün diğer tarafında kalan madenciler Furkan Bahar (26) ve Anıl Açıcı (33), ocak içinde haberleşme için kullanılan diafon yardımıyla yeryüzündeki santrale göçük nedeniyle yüzeye ulaşamadıklarını ve iyi oldukları bilgisini paylaşarak, yardım istedi. Diğer maden işçileri ise arkadaşlarını kurtarmak için çalışma başlattı.

Ocak yetkilileri tarafından akşam saatlerinde yapılan ihbar üzerine maden ocağına Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi ile AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLELERİNE SESLENDİLER: "ENDİŞELENMEYİN"

Mahsur kalan işçiler, diafon aracılığıyla aileleriyle iletişim kurarak endişelenmemelerini ve iyi olduklarını söyledi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. İşçiler yaklaşık 11 saat süren çalışma sonucu, yolu kapatan göçüğün temizlenmesi ile yüzeye çıkarıldı. Ocak başında bekleyen sağlık ekibi tarafından ilk kontrolleri yapılan Bahar ve Açıcı, ambulanslarla tedbir amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zonguldak\'ta göçükteki madencilere 11 saat sonra ulaşıldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • salihb: Devlet bütün madenlere el koyup ,hapishanede yatan mahkumları orada çalıştıracak.Yan gelip yatmak yerine , çalışsınlar. Yanıtla 1 8

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta göçükteki madencilere 11 saat sonra ulaşıldı - Son Dakika
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