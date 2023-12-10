Zonguldak\'tan acı haber! Göçük altında kalan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil evin yıkılması sonucu göçük altında kalan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. AFAD açıklamasında göçük altındaki diğer kişiyi bulmaya yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

GECE ARA VERİLEN ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Kentte dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) bulunması için gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başladı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sırasında göçük altında kalan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilirken, diğerini bulmak için çalışmaların devam ettiğine vurgu yapıldı.

AFAD EKİPLERİ ALANA GİRİŞ YAPTI

Ekiplerce yapılan incelemede göçük alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından AFAD koordinesinde Zonguldak Belediyesi, Jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri alana giriş yaptı. Öte yandan ilk heyelan sonrası çalışma yapıldığı sırada meydana gelen ikinci heyelanda toprak altında kalan iş makinesi de görüntülendi.