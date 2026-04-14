Zonguldak\'ta Menenjit Salgını Yok

14.04.2026 13:20
Zonguldak'ta menenjit şüphesiyle hastalar tedavi altında, ancak salgın durumu söz konusu değil.

TEDAVİYİ YÜRÜTEN HEKİM: ZONGULDAK VE ÇEVRESİNDE SALGIN YOK

Zonguldak'ta Çağla Savaş'ın menenjit ön tanısı ile tedavi altına alınmasının ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi'ne, menenjit şüphesiyle başka hastalar da sevk edildi. Hastanede yapılan tetkikler sonucu şüpheli hastalarda, menenjit vakasına rastlanmadı. BEUN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Etem Pişkin, "Zonguldak'ta menenjit vakalarının arttığına dair çeşitli konuşmalar olmakta. Aslında tek bir vakamız var, menenjit şüpheli. Baş ağrısı, kusma, ateş ve vücudundaki döküntü şikayetiyle bize başvurdu ve menenjit ön tanısıyla bu hastamızı tedavi altına aldık. Tedavisi halen, çocuk yoğun bakım servisimizde sürmekte. Bununla beraber birçok menenjit şüpheli vakaların bize gönderilmesine rağmen tespit ettiğimiz başka bir menenjit vakası mevcut değil. Bu yüzden Zonguldak ve çevresinde bir salgından bahsetmek çok doğru değil. O yüzden velilerin, halkımızın menenjit salgını varmış gibi korkmalarına, endişe etmelerine çok gerek yok. Şu anda münferit, tek bir vaka mevcut. Bu vakanın da tedavisi sürüyor" dedi.

AŞI İLE KORUNMAK MÜMKÜN

Menenjite yol açan 2 tip mikrop türüne karşı rutin aşı programı bulunduğunu, menenjitin korktukları bir hastalık olduğunu ve ölümcül seyredebildiğini anlatan Prof. Dr. Pişkin, "Çeşitli sekeller bırakabiliyor, sağırlık, zeka geriliği yapabiliyor. Bu yüzden bizim her zaman doktorlar olarak çok çekindiğimiz ve korktuğumuz bir hastalık. 'Meningokok' dediğimiz mikrop ülkemizde rutin aşılama programında yer almadığı için vakalar görülebilmekte. Tabii bu mikrobun da bir aşısı mevcut, ülkemizde vatandaşlarımız özel olarak temin edebiliyorlar" diye konuştu.

BAŞ AĞRISI, BULANTI- KUSMA VE ATEŞ ÜÇLÜSÜNE DİKKAT

Menenjiti ayırt edebilecek noktaları söyleyen Prof. Dr. İbrahim Etem Pişkin, "Menenjit bizim beynimizi ve menikslerimizi tutan bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Baş ağrısı, bulantı- kusma ve ateş üçlüsü bir arada olduğunda, bu hastalığı aklımıza getirmemiz lazım ve doktorlar tarafından mutlaka çocuğumuzun değerlendirilmesi gerekiyor. Bu üçlü bulgularla beraber, döküntü ve bilincinde değişiklik oluyorsa çocukların menenjitten çok fazla şüphelenmek gerekiyor. ve bunun tanısını koymak için belinden su almak gerekiyor. Bazen insanlar, çocuklarının belinden su aldırmak istemiyorlar ama bu tanıyı koymak için şart ve belirgin sıkıntı yaratan bir durum değil. Menenjit şüphesi olan vakaların hızlıca doktora başvurmalarında fayda var" dedi.

'BULAŞ İÇİN DAHA UZUN SÜRELİ TEMASLAR LAZIM'

Menenjitin kolay bulaşmadığını, hasta ile uzun zaman geçirilmesini ve yakın temas kurulması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Pişkin, "Yakın temaslı olmadığınız müddetçe menenjit vakası ile menenjit olma olasılığınız çok düşük. Özellikle ergen gruptan daha çok korkuyoruz. Bu yaş grubunda, meningokok mikrobunun taşıyıcılığı daha çok görülüyor. O yüzden bu grupta daha sık karşımıza çıkan bir hastalık. Ama taşıyıcı demek, hasta demek değil. Bunların çoğunluğu hastalık yapmıyor. Bu salgın yaptığı zaman, özellikle aynı sınıfta, aynı evde uzun süre beraber yaşayan insanlarda bulaş görülüyor. Öksürmekle, hapşırmakla, sekresyonlarla bulaşabilen bir hastalık ama bir Influenza, Covid gibi çok çabuk bulaşabilen bir hastalık değil. Daha uzun süreli temaslar lazım. Menenjit vakası tespit ettiğimizde, yakın temaslıların menenjit olmasını engellemek için o kişilere antibiyotik tedavisi öneriyoruz, meningokok mikrobundan şüphelendiğimizde. Antibiyotikleri aldığında hastalık olma olasılığı azalıyor. Buradan şu sonuç çıkmasın; herkes antibiyotik kullansın, bütün okullara antibiyotik verelim değil. Sadece yakın temaslılara, hastayla yakın temasla ilgilenen doktor ve hemşirelere bu antibiyotiği öneriyoruz" diye konuştu.

'ERGENLERİN AŞILANMALARINDA FAYDA VAR'

Aşılamanın öneminden bahseden Pişkin, "Asıl bunun koruyucu kısmı aşılar. Bu dönemde menenjit vakaları görüldüğünde, anne babaların aklına, 'Çocuğuma aşı yaptırayım' diye sorular geliyor. Öncelikle salgın durumları dışında, herhangi bir sıkıntı salgın olmadığında, daha önce menenjit aşılarını yaptıranların tekrar aşı olmasına gerek yok. Eğer bir salgın durumundaki bizde salgın yok. Daha önce aşı olanların tek doz hatırlatma aşıları yapılabilir. Özellikle 12-18 yaş grubu aralığında çocuklar daha riskli ve hastalığa yakalanma riskleri daha fazla olduğu için özellikle ergenlerin daha önce aşılanmadıysa aşılanmalarında fayda var" dedi.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye’ye geliyor Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor
Tümer Metin’den gündem olacak şampiyonluk iddiası Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var
Özgür Özel’den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu’yla ilgili ilk yorum Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Vedat Muriqi tarihe geçtiği maçta tribünden gelen tezahüratla hayrete düştü: Bu insanlar delirmiş Vedat Muriqi tarihe geçtiği maçta tribünden gelen tezahüratla hayrete düştü: Bu insanlar delirmiş
Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım
Ünlülere yönelik operasyonda kritik aşama 11 kişi için tutuklama talebi Ünlülere yönelik operasyonda kritik aşama! 11 kişi için tutuklama talebi

13:14
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:31
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
11:04
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi Suudi Arabistan’dan ABD’ye abluka baskısı
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
