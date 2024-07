Zorlu PSM 11. Sezonunda 650 Binden Fazla Sanatseveri Ağırladı

Güncel

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), 11. sezonunda gerçekleşen 1066 etkinlikte, 650 binden fazla sanatseveri ağırladı.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, "Dünyan Değişsin" mottosunu taşıyan sezonda, Inji, Buika, Asaf Avidan, Charlotte Cardin, Altın Gün, Resa Saffa Park, Dhafer Youssef, Idles, Engin, Cosmic Crooner, She Wants Revenge, Pomme, Yazz Ahmed, La Comitiva, Nouvelle Vague, Palaye Royale, Archive ve Dany Brilliant'ın arasında oluğu çok sayıda ünlü ismin konserleri sanatseverlerle buluştu.

Uluslararası yapımlardan "Piaf! The Show", "Slava's Snow Show", "Spider-Man: Into The Spider-Verse Live in Concert", "Mummenschanz", "Star Wars: A New Hope In Concert", "Cafe Müller - Tanztheater Wuppertal Pina Bausch", "Çifte Cinayet -Hofesh Shechter Topluluğu", "Kız Kardeşler- La Colline Ulusal" tiyatrosu sahneye taşındı.

Türkiye'den birçok ünlü sanatçı Zorlu PSM'de sahne aldı

Zorlu PSM, Mor ve Ötesi Senfonik, Best of Genres: Ceza, Mercan Dede, Hayko Cepkin, Ajda Pekkan, Sıla, Athena, Ezginin Günlüğü, Gevende, Mert Demir, Mabel Matiz, Pentagram, Melike Şahin, Fazıl Say & Nicolas Altstaedt, Dolu Kadehi Ters Tut, Gökhan Türkmen, Emre Altuğ ve Ece Dağıstanlı gibi yerli müziğin tanınan isimlerini de müzikseverlerle buluşturdu.

Her sezon gerçekleştirilenen festivallerle tiyatro gösterimlerinin de yapıldığı üç gün süren Sonar İstanbul ve MIX Festivali'ne çok sayıda müziksever katıldı. Sevilen müzik serisi "PSM Loves2Dance" konser serilerinden ilhamla "PSMLoves2Dance Festival" de düzenlendi.

Cem Yılmaz'ın gösterisi yoğun beğeni topladı

Biletleri satışa çıktıktan dakikalar içinde tükenen Cem Yılmaz'ın uzun bir aranın ardından "CMXXIV" adını taşıyan tek kişilik stand up gösterisi, ilk kez Zorlu PSM'de seyircilerle buluştu.

Uraz Kaygılaroğlu'nun "William Shakespeare"e, Nezaket Erden'in "Viola" karakterine hayat verdiği, "Aşık Shakespeare" oyunu, İbrahim Çiçek'in yönetmenliğinde, Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen'in rol aldığı "Balina" oyunu, Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan'ın oynadığı ve Hakan Emre Ünal'ın yönettiği "Aile Yalanları" oyunu sezonda seyirciyle buluştu.

"1923", "Kusursuz Dünya Müzikali", "Ata Demirer Gazinosu", "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", "Kel Diva", "Amadeus", "Bir Terennüm", "Öteki", "Timsah Ateşi" gibi oyunlar, müzikaller ve gösteriler izleyicilerden beğeni kazandı.

Zorlu PSM Prodüksiyon'un kendi yapımı olarak seyirciyle buluşan "Evlilikten Sahneler", "Kum Zambakları", "Kibrit'in Ucunda" oyunları da sezondaki temsilde sanatseverleri ağırladı.

"UNSEEN Tur" ile izleyiciler Zorlu PSM'de sahnelenen dev yapımların sahne arkasını, sanatçıların bıraktığı izleri, hediyeleri, hikayeleri, fotoğrafları ve daha birçok anıyı keşfedebilmesine olanağı sağlarken, daha genişletilmiş ve adrenalinli versiyonu "UNSEEN Extreme" da macerasever izleyicileriyle buluştu.