Zürih\'te İlk Başörtülü Parlamenter

09.03.2026 21:07
Vera Çelik, Zürih Belediye Meclisi'nde seçilen ilk başörtülü üye oldu ve azınlıkların haklarını savunacak.

İsviçre'de yaşayan ve Zürih Belediye Meclisi'ne seçilen ilk başörtülü üye olan Vera Çelik, genç yaşta bu göreve gelmekten gurur duyduğunu, Müslümanlar ve azınlıkların korunması için yürüttüğü çalışmalarını bu platformda da sürdüreceğini söyledi.

Çelik, dün yapılan seçimlerde Zürih'in 11. bölgesinde İsviçre Sosyal Demokrat Partisinden (SP) yeni Belediye Meclisi'ne bu seçimdeki en genç üye olarak seçilmesinin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Heyecanlı ve mutlu olduğunu kaydeden Çelik, "Bir de bunun yanında getirdiği bir gurur da var tabii. Çünkü 20 yaşında bir genç olarak ilk denemesinde ve yerel halk tarafından seçilmek de insanı sevindiriyor. İnsana 'tabii ki de biz sana güveniyoruz' hissini oldukça veriyor. Zürih Belediye Meclisi'nde ilk başörtülü parlamenterim. Zürih gibi bir şehirde bu çoğulcu toplumu olabildiğince parlamentoda görmek istiyoruz. Bunu en güzel şekilde bence bu seçimlerde yansıtabildik. Benim yanımda farklı azınlıklardan da vekiller seçildi. Bu oldukça mutlu eden bir sonuç." dedi.

Çelik, halkın bir kesiminin başörtülü insanlara karşı büyük bir ön yargısı olduğunu vurgulayarak, "Genel olarak sadece başörtüsüne değil Müslüman gözükebilecek herkese, yani bu isimle de olabilir büyük bir ön yargı vardı. Halen daha var ancak bence buradaki görünürlük çok önemli ve bu beni aslında çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Bir temsilcinin bu makamlarda olmasının sadece temsil ettiği grubun haklarını temsil etmesi anlamına gelmediğini kaydeden Çelik, bunun, başka azınlıklara da aslında biz "sizi görüyoruz" mesajı verdiğini ve gayet mutlu edici bir durum olduğunu söyledi.

"Azınlıkların ve Müslüman toplumun korunması için başka bir platforma sahibim artık"

Müslümanların ülkede yaşadığı zorluklara da değinen Çelik, "Biz burada 'Müslüman karşıtı ırkçılık' diyoruz buna. İslamofobi kelimesinden birazcık daha çekiniyoruz. Çünkü bu konuda, İslamofobiden daha çok Müslüman olabilecek herkese karşı bu tavır sergileniyor. Gündelik ırkçılık yine had safhada artıyor ve görünür bir şekilde ve siyasette de aslında gittikçe daha bunu söz konusu etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, demokraside azınlıkların korunmasının olmazsa olmaz olduğuna da vurgu yaptı.

Siyasetçinin daha çok aktivist de olmasına işaret eden Çelik, "Bir parlamentoda olmaktansa sesinin gür çıkması, cesur olmak, bir şeylere karşı bir haksızlık olunca sesini çıkarmak çok güzel bir şey bence. Ben bunu severek yapıyorum. Seçildim diye bir şey değişmiyor sonuçta. Bu demek oluyor ki sadece çalışmalarımı devam ettirmek, azınlıkların ve Müslüman toplumun haklarını korumak için başka bir platforma sahibim artık. Bu da benim işimi oldukça kolaylaştırıyor." dedi.

Çelik, Zürih Belediye Meclis üyeliğine seçilen 125 kişiden biri olmanın çok gururlandırıcı olduğunu kaydederek, görevini layıkıyla yapmayı istediğinin altını çizdi.

"Bu ülkede başörtülü bir parlamenter hiç olmadı. Salonda konuşabilen ilk siyasetçi olabileceğim ve bunu çok genç bir yaşta başardım." diyen Çelik, partisiyle beraber Zürih kenti ve insanlarına en iyi şekilde hizmet etmek istediğini ifade etti."

"Bu şehir için elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım ve bunu da yapacağım"

Çelik, küçüklüğünden bu yana babasıyla siyasi konuları konuştuğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Yaşım ilerledikçe SP'de hep beraber yaşanılabilir, ırkçılık karşıtı, birbirine sahip çıkan ve insanların birbirine kenetlendiği bir şehrin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Özellikle tabii (Türk) göçmen kökenli olmak yani Müslüman olmak bunun önemini daha da artırıyor ve bu insan bunun önemini daha da görüyor. Gelecek dört sene için İsviçre'nin bence en güzel belediyesi için bir parlamenter olabilirim. Bu şehir için elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım ve bunu da yapacağım."

Partisinin bu süreçteki desteğinin kendisini çok motive ettiğini kaydeden Çelik, bu durum sayesinde adımlarını daha güçlü atabildiğinin altını çizdi.

Çelik, "(Federal Konseye seçilme) Tabii gönül ister evet ama bence bunu söylemek için birazcık çok erken. Ben önce gerçekten hani bu şehre layığıyla bir şeyler katmak istiyorum, bir desteğim olsun istiyorum ama ileriki dönemlerde niye olmasın? Yine bir adaylık düşünebilirim. Ben buraya Zürih Belediyesinin bir parçasında doğmuş, büyümüş bir insan olarak ve burada yaşayan halkı temsil etmek için giriyorum. Tabii bunun içinde Türkler de var. Bundan da mutluluk duyuyorum, kendi (Türk) kökenim olduğu için." dedi.

Türk ve diğer kökenden gençlere siyasete katılma çağrısında bulunan Çelik, Zürih Belediye Meclisi'nde genel olarak 40 yaşını aşmış kişilerin siyaset yaptığını kaydetti.

Çelik, "(Zürih'te siyaset yapan) Hele ki göçmen kökenli insanlar neredeyse yok denilecek kadar az. Bu sayı içinde Türk kökenli gençler yine yok denilecek kadar az. Benim söyleyebileceğim aslında en güzel ve en büyük şey aslında cesur olun. Sizin de bir şansınız olabilir. Dediğim gibi yaşadığınız yere güzel bir şeyler katmaya çalışın. Sonuçta kararlılık ve azimle bu iş olabiliyor. Bu ülkede yaşayan bütün insanlar yani her demografik yapı ve her köşesinde olan insanlar buraya baktığında kendilerini temsil eden bir ses görebilsin. Burada yaşayan Müslümanlar veya diyelim ki Türk kökenli insanlar bunu göremiyorsa o zaman büyük bir eksik vardır. Ancak eğer bugünden itibaren bunu görebiliyor olsak ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Parlamentoya seçilmenin çok uzak bir ihtimal olmadığına vurgu yapan Çelik, azim ve kararlılık varsa bunun olabileceğini söyledi.

"Türkiye'deki desteği hissetmek güzel geliyor"

Çelik, siyasetçinin samimi olmasının seçmenler ve çevresi tarafından da görüldüğünü söyledi.

Her insanın siyasette kendini temsil eden birini görebilmesinin ve kendini temsil edebilmesinin önemine işaret eden Çelik, "Yani bence başkasının bunu yapmasına gerek yok. Siz gelin kendinizi kendiniz temsil edin. En güzeli bence budur. (Türkiye'deki ilgi için) Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi ön yargılı olmayalım. Hepimiz sonuçta insanız. (Türkiye'deki haberler) Birkaç şey okudum, beni çok motive etti. Umarım bu mecliste, yaşadığım yer ve topluma en güzel şekilde bir faydam dokunabilir. Tabii ki desteği de hissetmek çok güzel hissettiriyor. Türkiye'deki desteği hissetmek güzel geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zürih parlamentosundaki en genç vekil olduğunu da anımsatan Çelik, en genç vekilin mayısta başlayacak yeni dönemde açılış konuşmasını yaptığına işaret etti.

Çelik, "(En genç vekil) Meclisi açıyor. Bu durumda ben oluyorum bu kişi ve bundan da ayrı bir mutluluk duyuyorum. Genç olmak demek genç insanların sesini de buraya taşımak demek. En genç olmanın getirdiği bir gurur da var burada." dedi.

