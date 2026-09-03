Arsuz\'da oda ve borsa seçim eğitiminde YSK Hatay\'ın ihyasını konuştu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düzenlenen “Ticaret, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Organ Seçim Süreçlerine İlişkin Mesleki ve Hizmet İçi Eğitim Programı”, Arsuz’da gerçekleştirildi.

Programa; 24. Dönem TBMM Başkanı ve önceki dönem Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK, YSK Başkanı Dr. Serdar MUTTA, Hatay Valisi Mustafa MASATLI, YSK üyeleri, yargı mensupları ile ticaret ve sanayi odaları ve ticaret borsalarının temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Vali Mustafa MASATLI, Hatay’ın tarih boyunca Anadolu’yu Akdeniz’e, doğuyu batıya bağlayan önemli bir kavşak olduğunu belirterek, kentin ticaret, üretim ve girişimcilik açısından Türkiye’nin güçlü merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının üretici, sanayici, tüccar ve ihracatçıların ortak sesi olduğunu vurgulayan MASATLI, organ seçimlerinin hukuka uygun, şeffaf, güvenilir ve sağlıklı şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara da değinen Vali MASATLI, konutlardan iş yerlerine, sanayi alanlarından altyapıya, üretimden ticaret ve istihdama kadar her alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hatay’ın yeniden yapılanma sürecinde üretim, ticaret, yatırım ve istihdamın önemli bir yer tuttuğunu ifade eden MASATLI, hedeflerinin deprem öncesindeki Hatay’ı yeniden kurmanın ötesinde; ticari kapasitesi, üretim gücü, yatırım ortamı ve rekabet kabiliyeti daha yüksek bir Hatay’ı geleceğe taşımak olduğunu kaydetti.

Programın, seçim süreçlerinin daha etkin, düzenli ve uygulama birliği içerisinde yürütülmesine katkı sağlaması temenni edildi.

Haber: Hüseyin Zorkun