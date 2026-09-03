Arsuz'da oda ve borsa seçim eğitiminde YSK Hatay'ın ihyasını konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arsuz'da oda ve borsa seçim eğitiminde YSK Hatay'ın ihyasını konuştu

Arsuz\'da oda ve borsa seçim eğitiminde YSK Hatay\'ın ihyasını konuştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YSK'nın ticaret ve sanayi odaları ile borsaların organ seçim süreçlerine yönelik eğitim programı Arsuz'da yapıldı. Programa katılan Hatay Valisi Masatlı, kentin deprem sonrası yeniden yapılanmasında üretim ve ticaretin önemine vurgu yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düzenlenen “Ticaret, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Organ Seçim Süreçlerine İlişkin Mesleki ve Hizmet İçi Eğitim Programı”, Arsuz’da gerçekleştirildi.

Programa; 24. Dönem TBMM Başkanı ve önceki dönem Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK, YSK Başkanı Dr. Serdar MUTTA, Hatay Valisi Mustafa MASATLI, YSK üyeleri, yargı mensupları ile ticaret ve sanayi odaları ve ticaret borsalarının temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Vali Mustafa MASATLI, Hatay’ın tarih boyunca Anadolu’yu Akdeniz’e, doğuyu batıya bağlayan önemli bir kavşak olduğunu belirterek, kentin ticaret, üretim ve girişimcilik açısından Türkiye’nin güçlü merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının üretici, sanayici, tüccar ve ihracatçıların ortak sesi olduğunu vurgulayan MASATLI, organ seçimlerinin hukuka uygun, şeffaf, güvenilir ve sağlıklı şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara da değinen Vali MASATLI, konutlardan iş yerlerine, sanayi alanlarından altyapıya, üretimden ticaret ve istihdama kadar her alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hatay’ın yeniden yapılanma sürecinde üretim, ticaret, yatırım ve istihdamın önemli bir yer tuttuğunu ifade eden MASATLI, hedeflerinin deprem öncesindeki Hatay’ı yeniden kurmanın ötesinde; ticari kapasitesi, üretim gücü, yatırım ortamı ve rekabet kabiliyeti daha yüksek bir Hatay’ı geleceğe taşımak olduğunu kaydetti.

Programın, seçim süreçlerinin daha etkin, düzenli ve uygulama birliği içerisinde yürütülmesine katkı sağlaması temenni edildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu

Yüksek Seçim Kurulu, Hatay Valiliği, Yerel Haberler, Ekonomi, Gündem, Deprem, Hatay, Borsa, Arsuz, Son Dakika

Son Dakika Gündem Arsuz'da oda ve borsa seçim eğitiminde YSK Hatay'ın ihyasını konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü
Suriye’de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti Suriye'de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti
Salgın kabusu geri döndü Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor Salgın kabusu geri döndü! Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor
Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza
Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü
Batan gemide kaybolan Pancar’ın, kazadan önceki görüntüsü ortaya çıktı Batan gemide kaybolan Pancar’ın, kazadan önceki görüntüsü ortaya çıktı
Belçika’da İsrail bağlantılı şirketin BATS binası Liege’de kundaklandı Belçika'da İsrail bağlantılı şirketin BATS binası Liege'de kundaklandı
İspanya’da göçmen krizi protestoları büyüyor Binlerce kişi sokaklara döküldü İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü

19:03
Eski bakan Denizolgun’un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
Eski bakan Denizolgun'un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
18:32
Togg’dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
18:27
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var
18:00
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
17:17
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen’in acı günü
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü
16:58
Bizzat yönetime bildirdi Galatasaray’da Sane şoku
Bizzat yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku
16:33
Silivri’deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
16:24
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 19:13:48. #7.12#
SON DAKİKA: Arsuz'da oda ve borsa seçim eğitiminde YSK Hatay'ın ihyasını konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement