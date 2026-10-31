TİGAD Başkanı Geçgel, Abbas\'ın GKRY temaslarını siyasi tutarsızlık olarak niteledi

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Christodulides ile gerçekleştirdiği kritik görüşme ve sonrasında yaptığı açıklamalara sert bir basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Abbas’ın GKRY ziyaretinde verdiği son derece samimi görüntüler, kendisini Kıbrıs Rum kesiminde “evinde gibi” hissettiğini beyan etmesi ve İsrail ile yürütülen ilişkiler konusunda Rum Yönetimi’nden arabuluculuk talep etmesi, basın dünyasında ve kamuoyunda büyük bir şok etkisi yarattı.

TİGAD Genel Başkanı Geçgel, Türkiye’nin Filistin halkının hakları, bağımsızlığı ve uluslararası alandaki mücadelesi için gövdesini taşın altına koyduğu bir dönemde atılan bu adımı "kabul edilemez bir siyasi tutarsızlık" olarak nitelendirdi.

“Türkiye Filistin İçin Mücadele Ederken Abbas Kimin Kapısını Çalıyor?”

Türkiye’nin Cumhurbaşkanından hükümet yetkililerine, sivil toplum kuruluşlarından sokaktaki vatandaşına kadar Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin en güçlü savunucusu olduğunu hatırlatan Okan Geçgel, Abbas’ın siyasi tercihlerini şu sözlerle sorguladı:

"Türkiye, yıllardır Filistin’de yaşanan insanlık dramını dünya gündemine taşıyor, İsrail’in işgal politikalarına karşı en sert duruşu sergiliyor ve Filistin halkının haklı davasını her platformda haykırıyor. Böyle bir ortamda Mahmud Abbas’ın, Türkiye’nin Kıbrıs’taki haklı tezlerine karşı çıkan, Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelen ve Türkiye karşıtı politikalarıyla bilinen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ‘kendini evinde hissettiğini’ söylemesi izaha muhtaçtır. Türkiye’nin hassasiyetleriyle taban tabana zıt politikalar izleyen bir yönetimin yanında bu kadar rahat davranmak, Filistin davasını temsil eden bir liderin siyasi sorumluluğuyla bağdaşmaz."

“İsrail’le Yakın İlişkileri Olan Bir Yönetimden Medet Ummak Hangi Akla Hizmettir?”

Okan Geçgel, Mahmud Abbas’ın tutumundaki asıl derin çelişkinin yalnızca bir ziyaret gerçekleştirmek olmadığını, İsrail ile son derece yakın askeri ve stratejik ilişkileri bulunan bir yönetimden İsrail konusunda arabuluculuk beklemesi olduğunu vurguladı.

Filistin halkının onlarca yıldır işgalin, şiddetin ve ağır kayıpların bedelini ödediğini belirten TİGAD Lideri, "İsrail ile içli dışlı olan bir yönetimden medet ummak hangi siyasi aklın ürünüdür? Diplomatık temaslar elbette kurulabilir ancak hiçbir diplomasi gerekçesi Filistin gibi ağır bedeller ödeyen bir halkın geleceğini ve kendisini destekleyen dost milletlerin hassasiyetlerini göz ardı etmeyi meşrulaştıramaz. Filistin davası, diplomatik nezaket fotoğraflarına sığdırılamayacak kadar büyük ve kutsaldır" dedi.

“Türkiye’nin Desteği Bir Mecburiyet Değildir; Ancak Yanlışları da Onaylamayız!”

Türkiye’nin Filistin meselesine yaklaşımının tarihsel bağlara ve insani sorumluluklara dayandığını belirten Geçgel, Türkiye’nin gösterdiği bu büyük fedakarlığın ve desteğin kimse tarafından bir mecburiyet olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

Türk milletinin Filistin halkının acısını kendi acısı gibi yaşadığına dikkat çeken Geçgel, şu uyarılarda bulundu:

"Türkiye’nin Filistin halkının yanında yer alması, Mahmud Abbas’ın her siyasi tercihini, her yanlış adımını sorgusuz sualsiz onaylayacağımız anlamına gelmez. Bizim itirazımız mazlum Filistin halkına değil, Filistin davasının ruhuna zarar veren siyasi basiretsizlikleredir. Abbas, Türkiye’nin Filistin için ortaya koyduğu devasa iradeyi ve Türk milletinin hassasiyetlerini dikkate almak zorundadır. Türkiye karşıtı bir yönetime yakınlık mesajları vermenin siyasi sonuçları olacağı unutulmamalıdır."

“Filistin Halkının İhtiyacı Tutarsız Diplomasi Değil, İlkeli Bir Yönetimdir”

Filistin meselesinin çözümsüz kalmasında İsrail’in işgalci politikalarının yanı sıra El Fetih ve Hamas arasındaki siyasi bölünmüşlüğün de derin payı olduğunu belirten Okan Geçgel, Filistin halkının bağımsızlık yolunda en çok ihtiyaç duyduğu şeyin ilkeli ve tutarlı bir yönetim anlayışı olduğunu söyledi.

Liderlerin tek görevinin kendilerine diplomatik kapılar açmak olmadığını dile getiren Geçgel; esas görevin temsil edilen halkın itibarını, haklarını ve mücadelesini korumak olduğunu vurguladı.

“Bizim Ölçümüz Şahıslar Değil, İlkelerdir!”

TİGAD olarak duruşlarının son derece açık ve net olduğunun altını çizen Okan Geçgel, açıklamasını şu sorular ve çağrıyla tamamladı:

"Biz TİGAD olarak Filistin halkının özgürlük ve kendi topraklarında onurlu bir şekilde yaşama hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Ancak Filistin adına siyaset yapan yöneticilerin yanlışlarını da söylemekten çekinmeyiz. Mahmud Abbas’a açıkça soruyoruz:

Türkiye uluslararası alanda sizin haklarınızı savunmak için mücadele ederken, siz neden İsrail ile yakın ilişkilere sahip ve Türkiye’ye karşı duran bir yönetimden arabuluculuk istiyorsunuz?

Kendinizi evinizde hissettiğiniz Rum Kesimi ile kurduğunuz bu yakınlığın Filistin halkına ve davasına ne kazandıracağını düşünüyorsunuz?

Unutulmasın ki, Filistin davasını savunmak Mahmud Abbas’ın her kararını kabul etmek değildir. Bizim ölçümüz şahıslar değil, ilkelerdir. Türkiye, Filistin halkının yanında durmaya devam edecektir; ancak yöneticilerin hatalarına sessiz kalmayacaktır. Mahmud Abbas kiminle yakınlık kurduğunu, kimden medet umduğunu ve hangi siyasi mesajı verdiğini çok iyi düşünmelidir."*

Haber: Hüseyin Zorkun