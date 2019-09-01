1 eylül pazar dha spor gündemi

Hamza Yerlikaya: Yasa dışı bahisin yapılmaması için elimizden gelen ne varsa seferber edeceğiz
SÜPER LİG
19.15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir
19.15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep
21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor
21.45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
GALATASARAY
14.30 Yeni transfer Radamel Falcao, İstanbul'a gelecek.
FIBA 2019 DÜNYA KUPASI
11.30 FIBA 2019 Dünya Kupası'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek.
15.30 E Grubu'nda oynanacak günün diğer maçında ise Çekya ile ABD karşılaşacak.
TFF BİRİNCİ LİG
19.15 Giresunspor - Hatayspor
19.15 Fatih Karagümrük - Ekol Göz Menemenspor
21.45 Eskişehirspor - Bursaspor
21.45 Adana Demir - Keçiörengücü
- TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de ilk hafta maçları oynanacak.
AVRUPA'DAN FUTBOL
16.00 Everton - Wolverhampton (Cenk Tosun - Beşiktaş'ın rakibi)
16.30 Werder Bremen - Augsburg ( Nuri Şahin, Ömer Toprak)
19.00 Frankfurt - Fortuna Düsseldorf ( Kenan Karaman, Kaan Ayhan)
19.00 Lazio - Roma ( Cengiz Ünder, Yıldırım Mert Çetin - Başakşehir'in rakibi)
20.00 Espanyol - Granada (İsmail Köybaşı)
16.00 Reims - Lille (Yusuf Yazıcı - Zeki Çelik)
22.00 Villarreal - Real Madrid ( Galatasaray'ın rakibi)
BİNİCİLİK
Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen CSI Engel Atlama Yarışmaları'nın son gün müsabakaları Kemer Country Atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nde yapılacak.
VOLEYBOL
Avrupa Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu
17.00 Sırbistan - Romanya
19.30 Türkiye - Hırvatistan