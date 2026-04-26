1. Lig konferans yayın izleme linki var mı , konferans yayın hangi kanalda, nasıl canlı izlenir (TRT Spor)?
Üye Girişi
Son Dakika Logo

1. Lig konferans yayın izleme linki var mı , konferans yayın hangi kanalda, nasıl canlı izlenir (TRT Spor)?

1. Lig konferans yayın izleme linki var mı , konferans yayın hangi kanalda, nasıl canlı izlenir (TRT Spor)?
26.04.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig’de sezonun son virajına girilirken, tüm maçların aynı saatte oynandığı kritik haftada futbolseverler "1. Lig konferans yayın izle, maçlar hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Şampiyonluk yarışı, play-off mücadelesi ve kümede kalma savaşını doğrudan etkileyen tüm karşılaşmalar, naklen ve kesintisiz olarak izleyiciyle buluşuyor.

Futbol tutkunlarının büyük bir merakla beklediği "1. Lig konferans yayın nasıl canlı izlenir, şifresiz mi?" araştırmaları hız kazandı. TRT Spor ekranlarından dönüşümlü olarak yayınlanan ve her stadyumdan canlı bağlantıların yapıldığı konferans yayın formatı, taraftarlara aynı anda tüm skorları takip etme imkanı sunuyor. İnternet üzerinden beinconnect ve TRT İzle platformları aracılığıyla da erişilebilen canlı yayın akışı, frekans bilgileri ve maçların başlama saatlerine dair en güncel detayları sizler için derledik.

1. LİG KONFERANS YAYIN CANLI İZLE: TRT SPOR EKRANLARINDA DEV HEYECAN

Trendyol 1. Lig’de kader haftasına girilirken, futbolseverler için ekran başına geçme vakti geldi. Şampiyonluk, play-off ve kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren tüm karşılaşmalar, TRT Spor üzerinden gerçekleştirilecek "Konferans Yayın" ile futbolseverlere ulaşıyor. 26 Nisan Pazar günü saat 16:00'da başlayacak olan tüm maçlar, stadyumlardan anlık bağlantılar ve gol haberleriyle tek bir ekranda birleşiyor.

1. LİG KONFERANS YAYIN HANGİ KANALDA VE NASIL İZLENİR?

Heyecan dolu karşılaşmaları takip etmek isteyenler için ana adres TRT Spor kanalı olacak. Konferans yayın sayesinde aynı anda başlayan 6 farklı maçtaki kritik pozisyonlar ve goller, anında ekrana taşınacak. İzleyiciler;

• Televizyondan: TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarını kullanarak,

• İnternetten: TRT İzle platformu veya TRT Spor’un resmi web sitesi üzerinden,

• Mobil Cihazlardan: TRT Spor mobil uygulamasını indirerek bu dev maratonu şifresiz ve canlı bir şekilde takip edebilirler.

1. Lig konferans yayın izleme linki var mı , konferans yayın hangi kanalda, nasıl canlı izlenir (TRT Spor)?

26 NİSAN PAZAR 1. LİG MAÇ PROGRAMI: TÜM MAÇLAR SAAT 16:00'DA

Ligdeki dengeleri değiştirecek olan tüm müsabakalar bugün aynı saatte başlayacak. İşte TRT Spor Konferans Yayın kapsamında takip edebileceğiniz maç listesi:

 

16:00

Amed Sportif Faaliyetler

Sipay Bodrum FK

16:00

E.G.İ. Ankara Keçiörengücü

Manisa FK

16:00

Erzurumspor FK

Özbeyli Bandırma Spor

16:00

Atko Grup Pendikspor

Boluspor

16:00

Sakaryaspor

Arca Çorum FK

16:00

SMS Grup Sarıyerspor

Esenler Erokspor

KRİTİK HAFTADA PLAY-OFF VE DÜŞME HATTI HESAPLARI

Bu hafta oynanacak maçlar özellikle play-off potasına girmek isteyen takımlar ve ligde kalma mücadelesi veren ekipler için "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor. Amed Sportif'in zirve takibi, Sakaryaspor ve Çorum FK arasındaki play-off yarışı ile alt sıralardaki Sarıyerspor - Erokspor mücadelesi konferans yayının en sıcak noktaları olacak. TRT Spor'un deneyimli spikerleri, her stadyumdan en güncel skor bilgilerini anlık olarak izleyiciye aktaracak.

ŞİFRESİZ MAÇ KEYFİ: TRT İZLE VE TRT SPOR YAYIN LİNKLERİ

Maçları takip etmek isteyen taraftarlar için TRT, yüksek çözünürlüklü ve şifresiz yayın imkanı sunuyor. İnternet üzerinden izlemek isteyenler için "TRT Spor Canlı İzle" seçeneği, donma takılma olmadan tüm Türkiye'ye hizmet verecek. Ayrıca her bir maçın detaylı özeti ve maç sonu analizleri de yine TRT Spor ekranlarında geniş yer bulacak. Futbolseverlerin tek yapması gereken saat 16:00'da ekran başında yerini almak!

Soğuk Haber, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber 1. Lig konferans yayın izleme linki var mı , konferans yayın hangi kanalda, nasıl canlı izlenir (TRT Spor)? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Anzak Koyu’nda Şafak Ayini 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu Anzak Koyu’nda Şafak Ayini! 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
Deprem fırtınası 24 saatte 17 kez sallandı Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
Müzakere konuşulurken İran’ı karıştıran iddia Yalanlama geldi Müzakere konuşulurken İran'ı karıştıran iddia! Yalanlama geldi
Kadıköy’de 12 mekana baskın 107 kişiye gözaltı kararı verildi Kadıköy'de 12 mekana baskın! 107 kişiye gözaltı kararı verildi
Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya’dan tehdit: Vururuz Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı
Kördüğümü çözecek delil Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış Kördüğümü çözecek delil! Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?
Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat Kilosu 300 liradan satılıyor Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat! Kilosu 300 liradan satılıyor

16:17
Çılgın düello İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar
Çılgın düello! İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar
15:37
Ahmet Çakar’dan derbi için bomba tahmin
Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin
15:15
45 yıl sonra aynı otel Reagan’ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
15:10
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
14:41
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
14:02
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı
Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
13:45
Trump’a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel’in tavırları dikkat çekti
Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti
13:27
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
13:00
Suriye’de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
12:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a “geçmiş olsun“ mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
12:50
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı
12:47
Afşin’de ters laleler açtı Koparana 700 bin TL ceza
Afşin'de ters laleler açtı! Koparana 700 bin TL ceza
11:48
Araç sahiplerine kötü haber Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
11:18
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür’den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür'den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 16:21:39. #7.12#
SON DAKİKA: 1. Lig konferans yayın izleme linki var mı , konferans yayın hangi kanalda, nasıl canlı izlenir (TRT Spor)? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.