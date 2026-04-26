1. Lig konferans yayın izleme linki var mı , konferans yayın hangi kanalda, nasıl canlı izlenir (TRT Spor)?

Futbol tutkunlarının büyük bir merakla beklediği "1. Lig konferans yayın nasıl canlı izlenir, şifresiz mi?" araştırmaları hız kazandı. TRT Spor ekranlarından dönüşümlü olarak yayınlanan ve her stadyumdan canlı bağlantıların yapıldığı konferans yayın formatı, taraftarlara aynı anda tüm skorları takip etme imkanı sunuyor. İnternet üzerinden beinconnect ve TRT İzle platformları aracılığıyla da erişilebilen canlı yayın akışı, frekans bilgileri ve maçların başlama saatlerine dair en güncel detayları sizler için derledik.
Trendyol 1. Lig’de kader haftasına girilirken, futbolseverler için ekran başına geçme vakti geldi. Şampiyonluk, play-off ve kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren tüm karşılaşmalar, TRT Spor üzerinden gerçekleştirilecek "Konferans Yayın" ile futbolseverlere ulaşıyor. 26 Nisan Pazar günü saat 16:00'da başlayacak olan tüm maçlar, stadyumlardan anlık bağlantılar ve gol haberleriyle tek bir ekranda birleşiyor.
Heyecan dolu karşılaşmaları takip etmek isteyenler için ana adres TRT Spor kanalı olacak. Konferans yayın sayesinde aynı anda başlayan 6 farklı maçtaki kritik pozisyonlar ve goller, anında ekrana taşınacak. İzleyiciler;
• Televizyondan: TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarını kullanarak,
• İnternetten: TRT İzle platformu veya TRT Spor’un resmi web sitesi üzerinden,
• Mobil Cihazlardan: TRT Spor mobil uygulamasını indirerek bu dev maratonu şifresiz ve canlı bir şekilde takip edebilirler.
Ligdeki dengeleri değiştirecek olan tüm müsabakalar bugün aynı saatte başlayacak. İşte TRT Spor Konferans Yayın kapsamında takip edebileceğiniz maç listesi:
16:00
Amed Sportif Faaliyetler
Sipay Bodrum FK
16:00
E.G.İ. Ankara Keçiörengücü
Manisa FK
16:00
Erzurumspor FK
Özbeyli Bandırma Spor
16:00
Atko Grup Pendikspor
Boluspor
16:00
Sakaryaspor
Arca Çorum FK
16:00
SMS Grup Sarıyerspor
Esenler Erokspor
Bu hafta oynanacak maçlar özellikle play-off potasına girmek isteyen takımlar ve ligde kalma mücadelesi veren ekipler için "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor. Amed Sportif'in zirve takibi, Sakaryaspor ve Çorum FK arasındaki play-off yarışı ile alt sıralardaki Sarıyerspor - Erokspor mücadelesi konferans yayının en sıcak noktaları olacak. TRT Spor'un deneyimli spikerleri, her stadyumdan en güncel skor bilgilerini anlık olarak izleyiciye aktaracak.
Maçları takip etmek isteyen taraftarlar için TRT, yüksek çözünürlüklü ve şifresiz yayın imkanı sunuyor. İnternet üzerinden izlemek isteyenler için "TRT Spor Canlı İzle" seçeneği, donma takılma olmadan tüm Türkiye'ye hizmet verecek. Ayrıca her bir maçın detaylı özeti ve maç sonu analizleri de yine TRT Spor ekranlarında geniş yer bulacak. Futbolseverlerin tek yapması gereken saat 16:00'da ekran başında yerini almak!
Son Dakika › Soğuk Haber › 1. Lig konferans yayın izleme linki var mı , konferans yayın hangi kanalda, nasıl canlı izlenir (TRT Spor)? - Son Dakika
