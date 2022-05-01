1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

01.05.2022 18:31

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi önünde toplanan katılımcılar Sloganlar eşliğinde Cacabey Meydanına yürüyen dernek üyeleri KESK Kırşehir İl Temsilcisi Özdemir Beyhan açıklaması Konserde halay çekilmesi - Kırşehir Kırşehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi önünde toplanan katılımcılar

Sloganlar eşliğinde Cacabey Meydanına yürüyen dernek üyeleri

KESK Kırşehir İl Temsilcisi Özdemir Beyhan açıklaması

Konserde halay çekilmesi - Kırşehir

Kırşehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Farklı sendikaların yöneticileri ve işçilerle siyasi parti ve derneklerin temsilcileri, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi önünde toplanarak, Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

KESK Kırşehir İl Temsilcisi Özdemir Beyhan, burada yaptığı konuşmada, krizlerin ve salgınların faturasının emekçilere kesilmediği bir gelecek istediklerini söyledi.

Sendikal hak mücadelesinin ve hak arama yollarının açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı bir çalışma yasası istediklerini belirten Beyhan, birleşerek bu taleplerini hayata geçireceklerini kaydetti.

Etkinliğe Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Baran Genç, sendikaların temsilcileri ve işçiler katıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Neşet Ertaş, Kırşehir, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika


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