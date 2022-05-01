1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

Adana'da Türk-İş Adana 4. Bölge Temsilciliğince Arif Nihat Asya Bayrak Parkı'nda gerçekleştirilen kutlamalara çok sayıda sendika üyesi işçi katıldı.

Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, yaptığı açıklamada, dünyada son 50 yılda işçilerin yaşam şartlarının her yıl bir öncekine göre daha da zorlaştığını belirtti.

Gülnar, Kovid-19 nedeniyle başta dar gelirliler olmak üzere hayatını çalışarak sürdüren toplum tüm kesimlerinin ağır tahribata maruz kaldığını bildirerek "Her sektörde, her ülkede küresel durgunluğun etkisi yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, çeşitli sendikaların öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda işçi de Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Grup, ellerindeki çeşitli pankart ve dövizlerle slogan attı.

Buradaki etkinlikte, DİSK Çukurova Bölge Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu konuşma yaptı.