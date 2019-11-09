10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, CHP Niğde Milletvekeli Ömer Fethi Gürer ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81. yılında saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün, Başkomutan sıfatıyla üstün askeri dehasını birleştirdiğini ve kararlı duruşuyla millete öncü olduğunu ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Bugün Atatürk'ün aziz hatırasını milletçe yad ederken, emanet aldığımız Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmeli, Atatürk'ün çizdiği yolda, akıl ve bilimi kendimize rehber ederek, çağdaşlaşma doğrultusunda yeniliklere açık olmalı, gelecek nesillere kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ülke bırakmalıyız. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere gazi ve şehit olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyorum."

Belediye Başkanı Özdemir de mesajında, askeri yönetimi ve başarılı liderliğiyle dünya tarihinde saygın yer edinen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında toplanan milletle Cumhuriyeti kurduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler de armağan edilen tarihimizi, zaferler sonrası Cumhuriyetle taçlandırılmış bu toprakları ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz. Milli ve manevi değerlerini her koşulda yaşatma kararlılığı ile her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içerisinde aşan ülkemize canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna fedakarca şehit ve gazi olan kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz."

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise mesajında, Atatürk'ün başardıklarıyla dünyanın bugün bile hayranlıkla izlediği bir lider olduğuna dikkati çekti.

Onun, işgalcilere karşı savaş alanlarında gösterdiği zaferlerin, yok edilmek istenen bir ulusu yeniden var etme çabalarının takdire şayan olduğunu vurgulayan Gürer, "Ülkemizi çağdaş bir kimliğe, Cumhuriyet ile demokrasiye taşıması ve bunu halkın desteğini alarak yapması, dünya tarihinde örnek olarak kayıtlara geçmiştir. 10 Kasım'ı Atatürk'ü anlayarak ve algılayarak anıyoruz. Ulus olarak, 10 Kasım saat 09.05'te Atatürk'ümüzü bir kez daha saygı ile anıp selamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak ileri görüşlülüğü, yüksek askeri ve yönetim zekasıyla dünyanın saygı duyduğu bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize and içiyor, bizlere emanet ettiği bu cennet vatanın yıkılmaz savunucuları olduğumuzu bir kez daha en gür sesle ifade ediyoruz." dedi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.