10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI MUTTEKİ İSTANBUL'DA

İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Mutteki'yi, Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Ulutaş ve konsolosluk yetkilileri karşıladı. VIP Salonu'nda bir süre dinlenen Mutteki, akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek.

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM SİVAS'TA

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bir dizi ziyaretlerde ve açılışlarda bulunmak üzere Sivas'a gitti.

İlk olarak, inşaatı devam etmekte olan Sivas Havaalanı'nda incelemelerde bulunan Yıldırım, burada bir süre gezerek işçilerle sohbet etti. Yıldırım, daha sonra Sivas Havaalanı'nda ki ağaç dikme programına katıldı.

Bakan Yıldırım daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi tarafından kendisine takdim edilmek üzere organize edilen Fahri Bilim Doktorası Diploma Töreni'ne katıldı.

BAŞKENTTE ZİNCİRLEME KAZA

Başkentte zincirleme kaza meydana geldi. İnönü Bulvarı Kara Kuvvetleri Kavşağı'na bulunan alt geçitte meydana gelen kazada, yolun alt geçide girerken daralmasını hesaba katmayan 6 araç birbirine girdi. Kaza da kimsenin burnunun bile kanamaması sevindirdi.

HAYVAN BESLEYEN KADINA MAHALLE PROTESTOSU

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Bağlar Mahallesi'nde Selmin Ören isimli kadın evinde beslediği köpekler nedeniyle zor günler geçiriyor. Köpeklerden rahatsız olan mahalleli Ören'in mahalleden gitmesini için eylem yaptı. Mahallede 7 kişiyi köpeklerin ısırdığını belirten mahalleli, konunun çözülmesini istedi. Selmin Örel ise iddiaları yalanladı.

Olay yerine gelen polislerin çabaları sonucu öfkeli mahalleli olaysız şekilde dağıldı.

ŞARKILI TÜRKÜLÜ MAHALLE KONAĞI AÇILIŞI

Yıldırım Belediyesi tarafından yaptırılan Mollaarap Mahalle Konağı törenle açıldı. Açılışa çok sayıda vatandaş katıldı. Folklor gösterilerinin ardından mikrofonu eline alan Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin, söylediği şarkıyla büyük alkış topladı. Kurban kesilmesinin ardından konak hizmete açıldı. Davetliler, içinde kültür salonu, muhtarlık, kütüphane bulunan konağı gezerek bilgi aldı.

(İHA)