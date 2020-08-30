10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

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ANKARA'DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 88. yıldönümü, başkent Ankara'da coşkuyla kutlandı.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen geçit töreni, TSK Paraşüt Timi'nin 3 bin metreden yaptığı atlayışlarla başladı.

Geçiş töreni esnasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı helikopterler ile Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 ve F-4 uçakları gösteri uçuşu yaparken, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ait helikopterler de Hipodrom üzerinde uçtu.

Törenin sonunda muhteşem bir gösteri yapar Türk yıldızları da nefes kesti.

KPSS İLE İLGİLİ USULSÜZLÜK İDDİALARI

KPSS sınavında yaşanan usulsüzlük iddialarının ardından Milil Eğitim Bakanlığı yarın yapılacak 30 bin öğretmen atamasını erteleme kararı aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda gerçekleştirilen ve Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile YÖK Başkanı Özcan'ın da katıldığı toplantı 3 saati aşkın sürdü. Toplantının ardından, alınan karar yazılı bir açıklama ile duyuruldu. YÖK Başkanı Özcan 'Kopya çekildiğine dair elinizde bir delil var mı?' sorusuna, "Hayır, henüz yok" karşılığını verdi.

KAMYON EVİN BALKONUNA GİRDİ: 1 ÖLÜ

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen kazada kamyon, seyir halindeyken freni boşalınca, önce çocuk parkının bariyerlerine çarptı, ardından da rampa bitiminde bulunan evin balkonuna girdi. Kazada evinin balkonunda oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

(İHA)