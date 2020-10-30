10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

"BİZ İNTİKAM PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal babasının vefatı ile ilgili olarak, "Biz intikam peşinde değiliz ama aracılar kimdir onu öğrenmek önemli" dedi.

ERDOĞAN SATRANÇ TURNUVASINA KATILDI

Başbakan Recep Tayip Erdoğan Eyüp Feshane'de düzenlenen 2010 İstanbul Yaş Grupları İl Birinciliği Satranç Turnuvasını ziyaret etti. Turnuvaya katılan öğrencilerle sohbet eden Başbakan Erdoğan, turnuva hakkında bilgi aldı.

Erdoğan miniklerle de bir süre sohbet etti.

BU KÖYDE HAYVANLAR FELÇ KALIP ÖLÜYOR

Bolu'nun Göynük İlçesi'nde bulunan Örencik Köyü'nde bilinmeyen bir nedenden dolayı felç geçiren hayvanların beyin ölümü gerçekleşti.

IRAK SAVAŞI FOTOĞRAFLARLA KUŞADASI'NDA

Irak savaşı fotoğraflarla Kuşadası'nda sergileniyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen Kuşadası Fotoğraf Günleri ve Fotomaraton'u kapsamında 4 önemli savaş fotoğrafçısının, Irak savaşı sırasında çektikleri fotoğraflardan oluşan "Unembedded" isimli sergi, New York, Paris ve Tokyo'nun ardından Kuşadası'nda açıldı.

Toplam 48 fotoğrafın yer aldığı sergide Irak'ta yaşanan insanlık dramını gözler önüne serildi.

-İHA-