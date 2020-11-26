10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"AVRUPA BİRLİĞİ İPE UN SERİYOR"

Başbakan Erdoğan, resmi bir ziyaret için Ankara'da bulunan Hırvatistan Başbakanı Jadranka Kosor ile Başbakanlık Merkez Bina'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Türkiye'nin eşzamanlı olarak Hırvatistan ile Avrupa Birliği ile müzakerelere başladığını ancak, Türkiye'ye sürekli bahaneler üretildiğini belirtti.

TURGUT ÖZAL'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN İDDİALAR

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, babasının ölümüne ilişkin olarak Devlet Denetleme Kurulu'na bilgi verdi.

Özal, 2.5 saat kaldığı Çankaya Köşkü'nden ayrılışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BERLİN'DE HÜKÜMET PROTESTO EDİLDİ

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan binlerce gösterici, Alman hükümetinin kemer sıkma paketini protesto etti.

Sendikalar, solcu partiler ve sivil toplum örgütlerinin çağrısına, binden fazla gösterici katıldı. Bazı göstericiler polisin kapattığı bölgelere girip, milletvekillerine "kırmızı kart" göstermek istedi.

Polisin geniş çaplı güvenlik önlemleri karşısında göstericiler başarılı olamazken, göstericilerin bir kısmı ile bazı güvenlik güçleri yaralandı.

(İHA)