11 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi

Davor Suker, İzmir'de

Ayda bebekle yakından ilgilendi

Gürsel Aksel Stadı'na hayran kaldı"Buraya 1987'de genç milli oyuncu olarak gelmiştim"" Stat muhteşem"Göztepe Kulübü Başkanvekili Talat Papatya: İrfancan ve Halil'i çok beğendi

Günay Güvenç: Ligin en çok kurtarış yapan kalecisiyim"İstatistikler kurtarışların zorluğunu yazmıyor, o nedenle kalecinin performansını göstermiyor""Türk futbolu için uzun vadede plan yapılmalı"" Türkiye Kupası'nda en iyi noktaya gitmek istiyoruz""Beni en zorlayan forvet Cisse oldu""Gazianteplilerle aramda bağ oluştu""Maçtan önce totem yaparım"

SİVASSPOR'A İSRAİL HAVALİMANINDA UÇUŞ İŞKENCESİUEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6'ncı ve son haftasında Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan ve maçın ardından İsrail'den yurda dönerken havalimanında saatlerce bekletilen Demir Grup Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı.Başkan Mecnun Otyakmaz: Niyetleri eziyet etmekti"Dalga geçer gibi özür dilediler"

SÜPER LİG19.00 Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor

GALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Darıca Gençlerbirliği sınavı için antrenman yapacak.

FENERBAHÇESarı-lacivertlilerde Yeni Malatyaspor karşılaşmasının çalışmaları sürecek.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPORBordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlayıp Kayseri'ye gidecek.

AVRUPA ERKEKLER ARTİSTİK CİMNASTİK ŞAMPİYONASI

Mersin'in ev sahipliği yaptığı 34'üncü Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, gençler kategorisinde genel tasnif finaliyle devam edecek.