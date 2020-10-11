UEFA ULUSLAR B LİGİ 3. GRUP
21.45 Rusya - TÜRKİYE21.45 Sırbistan - Macaristan
BEŞİKTAŞ14.00 Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlık maçı oynayacak.
GALATASARAY11.00 Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edilecek.
GOLF "Erdoğan Demirören Golf Cup" anma turnuvası düzenlenecek.10: 30 Shotgun17: 00 Ödül Töreni
- Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig'de 4'üncü hafta maçları oynanacak.
VOLEYBOLAxa Sigorta Efeler Ligi13.00 Arhavi Voleybol - Galatasaray HDI Sigorta 14.00 İstanbul BBSK - İnegöl Bld.15.00 Altekma - Spor Toto16.00 Bursa B.Şehir Bld. - Afyon Bld. Yüntaş
19.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Arkas Spor
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › 11 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor