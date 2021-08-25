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11. sınıf öğrencisi Melike'nin öldüğü trafik kazasında şok detay - Son Dakika

11. sınıf öğrencisi Melike'nin öldüğü trafik kazasında şok detay

25.08.2021 09:15

11. sınıf öğrencisi Melike'nin öldüğü trafik kazasında şok detay Otomobil ile kafa kafaya çarpışan cipi, 17 yaşındaki Melike'nin kullandığı ortaya çıktı Tufanbeyli ilçesindeki feci kazada hayatını kaybeden fen lisesi 3.

11. sınıf öğrencisi Melike'nin öldüğü trafik kazasında şok detay

Otomobil ile kafa kafaya çarpışan cipi, 17 yaşındaki Melike'nin kullandığı ortaya çıktı

Tufanbeyli ilçesindeki feci kazada hayatını kaybeden fen lisesi 3. sınıf öğrencisi Melike Moğol, gözyaşları içinde toprağa verildi

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir cip ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden fen lisesi 3. sınıf öğrencisi kız çocuğu gözyaşları içinde toprağa verildi. Feci kazada cipi 17 yaşındaki Melike Moğol'un kullandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 23 Ağustos günü Tufanbeyli ilçesine bağlı Bozgüney Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğretmen Hatice Moğol (44), dün 01 Z 2758 plakalı otomobiline Gaziantep Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi kızı Melike, 8. sınıf öğrencisi Zeynep ile 3 yaşındaki oğlu Timur Moğol'u alarak Kayseri'ye gezmeye gitti. Hatice Moğol akşam saatlerinde tekrar Tufanbeyli'ye dönmek üzereyken Bozgüney Mahallesi'nde karşı yönden gelen İbrahim Yıldırımer yönetimindeki KA BC 931 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hatice, Melike, Zeynep, Timur Moğol, İbrahim Yıldırımer ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kayseri, Göksun ve Adana'daki hastanelere kaldırıldı. Melike Moğol, Göksun Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Anne Hatice Moğol, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Jandarma aracı Melike'nin kullandığını tespit etti"

Bu arada Tufanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı kazayla ilgili yaptığı çalışmada da çarpıcı detaylara ulaştı. Kaza yapan cipi hayatını kaybeden 17 yaşındaki Melike Moğol'un kullandığı belirlendi. Ayrıca diğer araçta bulunanların da Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldikleri, kaza sırasında şerit ihlali yaptıkları öne sürüldü.

"Melike gözyaşları içinde toprağa verildi, annesi törene gelemedi"

Bu arada Melike Moğol'un cenazesi Tufanbeyli ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesindeki mezarlıkta dedesi Memiş Moğol'un yanında toprağa verildi. Melike Moğol'un cenaze töreninde arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Hastanede ameliyat olan ve durumu ağır olan anneye ise kızının öldüğü söylenemedi. Anne hastanede olduğu için kızının cenazesine de katılamadı.

11. sınıf öğrencisi Melike'nin öldüğü trafik kazasında şok detay
11. sınıf öğrencisi Melike'nin öldüğü trafik kazasında şok detay
11. sınıf öğrencisi Melike'nin öldüğü trafik kazasında şok detay
11. sınıf öğrencisi Melike'nin öldüğü trafik kazasında şok detay
11. sınıf öğrencisi Melike'nin öldüğü trafik kazasında şok detay
11. sınıf öğrencisi Melike'nin öldüğü trafik kazasında şok detay
11. sınıf öğrencisi Melike'nin öldüğü trafik kazasında şok detay
11. sınıf öğrencisi Melike'nin öldüğü trafik kazasında şok detay
11. sınıf öğrencisi Melike'nin öldüğü trafik kazasında şok detay

Tufanbeyli, Hisarcık, Adana, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 11. sınıf öğrencisi Melike'nin öldüğü trafik kazasında şok detay - Son Dakika


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