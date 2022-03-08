11 ülkeden Kuzey Kore'ye kınama - Son Dakika
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11 ülkeden Kuzey Kore'ye kınama

08.03.2022 08:07
11 ülkeden Kuzey Kore'ye kınama

Aralarında ABD ve Japonya'nın da bulunduğu 11 ülke, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemelerini kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) daha güçlü bir şekilde yanıt vermeye çağırdı.

Aralarında ABD ve Japonya'nın da bulunduğu 11 ülke, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemelerini kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) daha güçlü bir şekilde yanıt vermeye çağırdı.

Bu yıl 9 füze denemesi gerçekleştirerek nükleer silah programına yeniden hız kazandıracağının sinyalini veren Kuzey Kore'ye, Aralarında ABD ve Japonya'nın da bulunduğu 11 ülkeden tepki geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin dün kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği toplantıda, ortak bir tepki üzerinde bir kez daha anlaşmaya varılamamasının ardından ABD, İngiltere, Japonya, Arnavutluk, Avustralya, Brezilya, Fransa, İrlanda, Yeni Zelanda, Norveç ve Güney Kore tarafından yapılan ortak açıklamada, Pyongyang'ın balistik füze denemeleri kınandı. 11 ülkenin açıklamasında, BMGK daha güçlü şekilde yanıt vermeye çağrıldı. Kuzey Kore'nin "diplomasi ve gerilimi azaltma yoluna gitmek yerine BMGK kararları ve uluslararası hukuku ihlal ederek balistik füze denemelerine hız kazandırdığı" belirtilerek, 15 BMGK üyesi "bu tehlikeli ve yasa dışı eylemleri hep bir ağızdan kınamaya" çağrıldı.

9 FÜZE DENEMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

BMGK, Kuzey Kore'nin bu yılki füze denemelerine yanıt olarak 5 acil durum toplantısı düzenlemiş, fakat toplantılarda Çin ve Rusya'nın daha güçlü yaptırımlar konusunda çekimser kalması nedeniyle kesin bir sonuca varılamamıştı. Pyongyang yönetimi 2022 yılının başından bu yana 9 füze denemesi gerçekleştirerek bölgede gerilimin artmasına neden olmuştu.

(Burak Ersoy/ İHA)

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Togo Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Füze, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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