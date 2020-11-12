Düzce depreminin 21. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi - Son Dakika

Düzce depreminin 21. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi

12.11.2020 19:23
Düzce depreminin 21. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi, System.String[]

Düzce depreminin 21. yılı dolayısıyla Bolu'da anma programı düzenlendi.

Düzce depreminin 21. yılı dolayısıyla Bolu'da anma programı düzenlendi.

Bolu Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören öncesinde Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever ile protokol üyeleri Bolu AFAD İl Müdürlüğü, Belediye İtfaiye Müdürlüğü ve Kızılay ile arama kurtarma grubu bulunan sivil toplum kuruluşlarının stantlarını ziyaret etti.

Vali Ümit ve beraberindekiler, AFAD Müdürü Cengiz Çavuş ve İtfaiye Müdürü Mehmet Duman'dan herhangi bir afet durumunda kullanılacak olan arama kurtarma ekipleri ve kullanılacak araç gereçler hakkında bilgi aldı.

Bolu Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından hazırlanan deprem fotoğrafları sergisini gezen Ümit ve beraberindekiler fotoğrafların çekildiği yerler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye'nin yüzde 92'sinin her an deprem tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Ümit, "Nüfusun yüzde 95'i, sanayi tesislerinin de yüzde 95-98 oranı da deprem tehditleri ile karşı karşıya. Nitekim 12 Kasım 1999 tarihinde çok vahim bir hadise yaşadık. Buradaki çalışmaları yüreğimiz parçalana parçalana izledik ve gördük. Ama hamdolsun kısa sürede devletimiz milletimiz herkes el ele vermek suretiyle o yaralar sarıldı. Ama halen bu riskle karşı kaşıyayız." diye konuştu.

Ümit, deprem tehlikesinin ortadan kalkmasının hiçbir zaman mümkün olmadığını da sözlerine ekleyerek, "Ama hepimizin bildiği bir gerçek var. Biz ülke ve il olarak bu bilinçle eskiye göre çok önemli mesafeler katettik. Ama istediğimiz yerde ve noktada değiliz. İnşatların kalitesi ve sağlamlığı ile bunu desteklememiz gerekiyor." dedi.

Konuşmasında, bina sahiplerine de bir çağrıda bulunan Ümit, şunları söyledi:

"1999 depreminden önce yapılmış olan binaların sahipleri lütfen çevre müdürlüğümüz ile irtibat kursunlar bu binalarını kontrolden geçirsinler, test yaptırsınlar. Tespiti yaptırdıktan sonra da gerekli çalışmaları yaptırsınlar. Devletimiz bu konuda destek olacaktır."

"O depremde Bolu'daki bina stoklarımızın yüzde 43'ü hasarlı hale geldi"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Bolu'nun bundan 21 yıl önce 2 büyük deprem yaşadığını anlatarak, "Tam 21 yıl oldu. 21 yıl önce 3 ay ara ile 2 deprem yaşadık. Önce 17 Ağustos depremi. Burada çok şükür bir yıkıma yol açmadı. Ama bizi çok etkiledi. Bunun artçı sarsıntıları devam ederken 12 Kasım'da tam 18.57'de asıl büyük depremi yaşadık. Biz de en az Düzce kadar kuvvetli bir şekilde bu depremi yaşadık. Hatta depremin en güçlü vuruşu 0,81 ivme ile Bolu'da oldu." dedi.

Bolu'daki yıkımın Düzce'ye göre daha az olmasının birkaç sebebi olduğunu da dile getiren Özcan, şöyle devam etti:

"Birincisi Bolu'nun zemininin daha iyi oluşu, sıvılaşma riskinin az oluşu. Bir de Bolu'da yapılan binaların daha planlı, programlı ve kurallara uygun olarak yapılmış olmasıydı. O depremde Bolu'daki bina stoklarımızın yüzde 43'ü hasarlı hale geldi. Ağır hasarlı olanlar tespit edilenler hemen yıkıldı. Orta hasarlı olanlarla ilgili Türkiye'deki ilk güçlendirme çalışmaları yapıldı. Ancak o dönem bize bu kuvvetlendirmeyi yapan teknik insanları da bilim insanları 'bu güçlendirmelerin işe yarayıp yaramayacağı ancak yeni bir depremde ortaya çıkar' demişlerdi. Biz hala bu endişeyi içimizde yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Özcan, 1999 yılında orta ve az hasarlı binaların güçlendirilmesinin yanlış bir hareket olarak gördüğünü de itiraf ederek, "Depremden sonra binaları mümkün olduğu kadar ayakta tutma kaygısına kapıldık. Hem Bolu'da hem de Düzce'de. Keşke o zaman risk taşıyan tüm binalarımızı yıkıp geçseydik. Zaten devletimiz güçlü, yerine yenilerinin yapılabildiğini gördük." diye konuştu.

Bolu'nun yapı stoğu ile ilgili de birtakım bilgiler veren Özcan, şunları kaydetti.

"Bolu için güzel olan şu: Bolu'da şu andaki binaların yaklaşık yüzde 70'i, 12 Kasım 1999 depreminden sonra yapıldı. Bana göre Bolu'da o tarihten sonra imal edilen binalarla ilgili çok büyük bir risk olmadığını, özelikle de geçtiğimiz yıl yayınlanan yönetmeliğe göre yapılan binalarda hemen hemen hiç risk olmadığını ben söyleyebilirim. O anlamda yeni binalarımız için çok büyük sorunumuz yok. Ama ben şehirde kontrollü olarak yıkılan her eski yapı için büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşallah biran önce o eski binalarımızın tamamını da yenileme şansımız olur."

Anma programı Bolu Yıldırım Beyazı Cami imamlarınının okuduğu Kuran-ı Kerim ve duaların ardından sona erdi.

Düzce depreminin 21. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi
Düzce depreminin 21. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi
Düzce depreminin 21. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi

Deprem, Kasım, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce depreminin 21. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi - Son Dakika


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