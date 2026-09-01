14 yaşındaki öğrencisini istismar etti, annesini dinlerken gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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14 yaşındaki öğrencisini istismar etti, annesini dinlerken gözyaşlarına boğuldu

14 yaşındaki öğrencisini istismar etti, annesini dinlerken gözyaşlarına boğuldu
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ABD'de 14 yaşındaki öğrencisini cinsel istismara maruz bıraktığı suçlamalarını kabul eden eski öğretmen Amanda Leigh Quinonez, mahkemede mağdur çocuğun annesinin anlattıkları sırasında gözyaşlarına boğuldu. Aileden özür dileyen Quinonez, öğretmen olarak başarısız olduğunu kabul ederken, olayın ardından çocuk ile ağabeyinin okul değiştirmek zorunda kaldığı belirtildi.

ABD'nin California eyaletinde eski bir öğretmenin öğrencisiyle yaşadığı cinsel ilişki nedeniyle yargılandığı davada dikkat çeken anlar yaşandı. Eski öğretmen Amanda Leigh Quinonez, Riverside Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşmada mağdur öğrencinin annesinin yaşananları anlatması üzerine gözyaşlarına boğuldu.

Eleanor Roosevelt Lisesi'nde öğretmenlik yapan ve aynı zamanda su topu ile yüzme antrenörlüğü görevlerinde bulunan Quinonez, Nisan 2022'de gözaltına alınmıştı.

ÖĞRENCİNİN ANNESİ YAŞANANLARI ANLATTI

Mahkemede konuşan anne, oğlunun yaşadıklarını ve olayın ortaya çıktığı günü anlattı. Beyzbol sahasına oğlunu almaya gittiğinde antrenörlerden oğlunun nerede olduğunu öğrenmeye çalıştığını söyleyen anne, daha sonra çocuğunun idari binada bulunduğunu öğrendi.

14 yaşındaki öğrencisini istismar etti, annesini dinlerken gözyaşlarına boğuldu

Binaya gittiğinde 14 yaşındaki oğlunu bir şerif yardımcısının yanında sessizce otururken gördüğünü belirten anne, ilerleyen süreçte öğretmen Quinonez ile oğlu arasında cinsel ilişki yaşandığını öğrendiğini söyledi.

"ONU KORUMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞ"

Annenin mahkemedeki anlatımına göre çocuk, ilişkiyi kabul ederken Quinonez'in kendisine öğretmenini koruması gerektiğini söylediğini anlattı.

Aile, olayın ortaya çıkmasının ardından çocuklarının diğer öğrencilerin davranışları nedeniyle zor günler geçirdiğini belirtti. Mağdur çocuk ile ağabeyinin beyzbol takımından ayrılmak ve başka bir okula geçmek zorunda kaldığı ifade edildi.

14 yaşındaki öğrencisini istismar etti, annesini dinlerken gözyaşlarına boğuldu

ESKİ ÖĞRETMEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ailenin ifadeleri sırasında Quinonez'in sanık bölümünde ağladığı belirtildi. Eski öğretmen, gözyaşları içinde aileden özür dileyerek öğretmen olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getiremediğini kabul etti. Quinonez ayrıca kendi kızının kendisini bugünkü haliyle değil, gelecekte dönüşeceği kişiyle değerlendirmesini umduğunu söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Quinonez, mart ayında yabancı bir cisimle cinsel penetrasyon, reşit olmayan kişiye cinsel içerikli materyal sağlama ve çocuğa yönelik müstehcen eylem kapsamındaki suçlamaları kabul etti.

50 bin dolar kefaletle serbest bulunan eski öğretmenin salı günü gözaltına alınarak cezaevine gönderileceği belirtildi. Ayrıca eyalet cezaevinde ruhsal değerlendirmeden geçirileceği ve 10 Kasım'da yeniden mahkemeye çıkacağı aktarıldı.

Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD 14 yaşındaki öğrencisini istismar etti, annesini dinlerken gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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