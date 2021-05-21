14 yıldır temizlenmeyen nükleer atıklar için "duran adam" eylemi - Son Dakika

14 yıldır temizlenmeyen nükleer atıklar için "duran adam" eylemi

21.05.2021 18:57

14 yıldır temizlenmeyen nükleer atıklar için "duran adam" eylemi Başkan Arda, İzmir'in Çernobili için 3 ay sürecek duran adam eylemini başlattı İzmir'in Çernobili olarak bilinen nükleer atıkların temizlenmesi için harekete geçen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, atıkların bulunduğu...

14 yıldır temizlenmeyen nükleer atıklar için "duran adam" eylemi

Başkan Arda, İzmir'in Çernobili için 3 ay sürecek duran adam eylemini başlattı

İZMİR - İzmir'in Çernobili olarak bilinen nükleer atıkların temizlenmesi için harekete geçen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, atıkların bulunduğu alanda "duran adam" eylemi başlattı. Başkan Arda, ilkini yaptığı "duran adam" eylemini 3 ay boyunca her hafta cuma günü saat 11.00'de yapmaya devam edecek.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Emrez Mahallesi'ndeki İzmir'in Çernobili olarak bilinen ve normal değerin 219 katı fazla radyasyon yayan eski kurşun fabrikasındaki radyoaktif atıkların alandan kaldırılması için ilk eylemini yaptı.

Atıkların temizlenmesi için çağrı yapan; ancak sonuç vermemesi üzerine 3 ay boyunca her hafta cuma günü atık alanında eylem yapma kararı alan Başkan Arda'ya ilk eyleminde, çok sayıda kişi destek oldu.

Radyoaktif atıkların bulunduğu alanda düzenlenen eylemde katılımcılar, nükleer tehlikesini belirten alarm sesi eşliğinde 11 dakika boyunca durma eylemi yaptı.

Başkan Arda'nın, ilkini yaptığı "duran adam" eylemini 3 ay boyunca her hafta cuma günü saat 11: 00'de yapmaya devam edeceği belirtildi.

"Bu insanlar, buradaki tehlikeyi yaşıyorlar"

Nükleer atıkların tespit edildiği günden bu yana geçen 14 yıllık sürede yaşananlar hakkında bilgi veren Başkan Arda, "Bugün sözün bittiği yerdeyiz. İlçem Gaziemir'in Emrez Mahallesi'nde, İzmir'in Çernobili olarak bilinen alanda toprağa gömülü halde bulunan ve normal değerin 219 katı fazla radyasyon yayan radyoaktif atıklar 14 yıldır toprağa, suya ve havaya karışarak tüm İzmir'in sağlığını tehdit ediyor" dedi.

Nükleer atık probleminden dolayı bölgede yaşayan insanların sağlığının tehdit altında olduğuna vurgu yapan Başkan Arda, "Tehlike çok büyük. Devlet buraya el koyacak, koruma altına alacak sonra da bilimsel yöntemlere göre burasını temizleyecek. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının neler olduğunu ben biliyorum. Burada aramızda olan bir kadın var, üç çocuğu var. İki çocuğu engelli. Üçüncü çocuğunun ikizini ise doğduğu gibi kaybetmiş. Hemen kıyımızda oturuyor. Bu insanlar, buradaki tehlikeyi yaşıyorlar" diye konuştu.

Alanın temizlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çağrıda bulunan Başkan Arda, şunları söyledi:

"Buraya el koyun, burayı temizleyin. Bunun bilimsel yöntemlerle mümkün olduğunu biliyoruz. Türkiye'de bu işi yapan bir firma yok; çünkü Türkiye'de daha önce tespit edilmiş bir nükleer atık yok. Dünyada bu konuda uzman firmalar var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu firmalarla anlaşıp, buraya el koyup halkımızın sağlığını tehdit eden bu tehlikeyi ortadan kaldırmasını talep ediyorum. Bundan sonra her cuma 11 dakika burada durmaya devam edeceğim. Bu mücadeleyi sadece İzmir'de, Türkiye'de değil; bütün uluslararası platformlarda duyurmaya kararlıyım. Namus sözü veriyorum, burası temizleninceye kadar burada olacağım."

Başkan Arda'nın eylemine; CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, İYi Parti Gaziemir İlçe Başkanı Sedat Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Gaziemir Belediye Meclis Üyeleri, Gaziemir Kent Konseyi, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, Yrd. Doç. Dr. Enver Yaser Küçükgül, Atatürkçü Düşünce Derneği Gaziemir Şubesi, meslek odalarının, çevre örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşta destek oldu.

14 yıldır temizlenmeyen nükleer atıklar için duran adam eylemi
14 yıldır temizlenmeyen nükleer atıklar için duran adam eylemi
14 yıldır temizlenmeyen nükleer atıklar için duran adam eylemi
14 yıldır temizlenmeyen nükleer atıklar için duran adam eylemi

Halil Arda, Gaziemir, Nükleer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 14 yıldır temizlenmeyen nükleer atıklar için 'duran adam' eylemi - Son Dakika


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