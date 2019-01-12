İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün 15 ilde eş zamanlı yapılan denetimlerde kısa mesafeye gitmeyen, bozuk para üstüne sorun çıkaran, taksimetre açmayan, olumsuz hava ko?ullarında yolcu almayan, alkollü araç kullanan 933 taksi sürücüsüne 237 bin 327 TL para cezası uygulandığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada, taksicilere yo¨nelik 11 Ocak tarihinde, 07.00 ile 20.00 saatleri arasında I·stanbul, Ankara
, Antalya
, I·zmir, Adana
, Mersin
, Gaziantep
, Mugˆla, Samsun
, Kayseri
, Bursa
, Kocaeli
, Konya
, Aydın
, Eskis¸ehir'de denetim yapıldığı belirtildi. 'Taksi Uygulaması 2019/1' adıyla 846 noktada gerçekleştirilen taksicilere yönelik yeni yılın ilk kontrolünde 694 ekip ve 2 bin 137 personel görev aldı. Açıklamaya göre denetimlerde; Bazı ticari taksi s¸ofo¨rlerinin; kısa mesafe, c¸ok uzun mesafe ya da olumsuz hava kos¸ullarında veya trafigˆin yogˆun oldugˆu saatlerde yolcu almadıgˆı, o¨deme konusunda (bozuk para) sorun c¸ıkardıgˆı, o¨zellikle yabancı turistler bas¸ta olmak u¨zere farklı s¸ehirlerden gelen vatandas¸ların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulas¸ım gu¨zerga^hını uzatarak yolculardan yu¨ksek u¨cret talep ettigˆi, pazarlık usulu¨ ile taksimetre kullanmaktan imtina ettigˆi, arac¸ ic¸erisinde yu¨ksek sesle mu¨zik dinledigˆi, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadıgˆı, uzun su¨reli yu¨ksek sesle konus¸arak yolcuları rahatsız ettigˆi, arac¸ ic¸erisinde sigara ic¸tigˆi, alkollu¨ iken arac¸ kullandıgˆı, uygunsuz tutum ve davranıs¸larda bulundugˆu, aracı mevsim kos¸ullarına go¨re bakımlı/temiz kullanmadıgˆı saptandı.
6 BİN 76 ARAÇ DENETLENDİ
6 bin 76 aracın kontrol edildiği denitimlerde 8 şoföre kısa mesafede yolcu almamaktan 2 bin 560 TL, 1 s¸ofo¨re gu¨zergah uzatarak fazla para talep etmekten 3 bin 20 TL, 6 s¸ofo¨re taksimetre ac¸mamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talepten bin 920 TL, 4 s¸ofo¨re arac¸ ic¸erisinde sigara ic¸mekten 612 TL, 22 s¸ofo¨re taksimetre bulundurmamaktan 10 bin 736 TL, 59 s¸ofo¨re taksimetre kullanmamaktan 28 bin 792 TL, 19 s¸ofo¨re arac¸tan c¸o¨p atmaktan 2 bin 052 TL, 71 s¸ofo¨re seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 16 bin 685 TL, 35 s¸ofo¨re kırmızı ıs¸ık ihlalinden 8 bin 225 TL, 469 s¸ofo¨re emniyet kemeri takmamaktan 50 bin 652 TL, 6 s¸ofo¨re tehlikeye du¨s¸u¨recek s¸ekilde s¸erit degˆis¸tirmekten 6 bin 012 TL, 1 s¸ofo¨re alkollu¨ arac¸ kullanmaktan 1 bin 002 TL, 125 s¸ofo¨re digˆer konulardan 86 bin 277 TL idari para cezası uygulandı.
Toplamda 5326 Kabahatler Kanunu kapsamında 19 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne 5 bin 412 TL ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 914 s¸ofo¨re 231 bin 915 TL olmak u¨zere 933 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne 237 bin 327 TL para cezası kesildi.
UYGULAMA BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Kontroller sırasında 1 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada "35 s¸ahıs hakkında adli-idari is¸lem yapıldı, 1 aranan arac¸ yakalandı, 1 hırsızlık ve 1 digˆer suc¸lardan olmak u¨zere toplam 2 aranan s¸ahıs yakalandı, 94 adet arac¸ trafikten men edildi, 202 gram eroin, 3 adet kesici,delici alet, 16 adet sopa ele gec¸irildi. Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨mu¨zce 15 ilde aynı anda bu¨yu¨k bir uyum ve koordine ic¸erisinde hassasiyetle gerc¸ekles¸tirilen 'Taksi Uygulaması 2019/1' bas¸arıyla tamamlandı" denildi.
- Ankara