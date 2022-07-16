15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (3) - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (3)

16.07.2022 01:53

Mersin'de "Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Mersin'de "Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Millet Bahçesi'nin Yenişehir ilçesindeki etabı önünde toplanan vatandaşlara Vali Ali Hamza Pehlivan ile bazı milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti.

Katılımcılar, Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.

Buradaki "Demokrasi Nöbeti" etkinliğinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunan programda şehitler için dua edildi.

Etkinlikler kapsamında İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" düzenlendi.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Beşiktaş Meydanı'nda başlayan parkuru geçerek Cumhuriyet Alanı'na ulaşan sporcuların koşuda getirdiği sancak, Vali Pehlivan'a teslim edildi.

Vali Pehlivan, alandaki konuşmasında, vatandaşların 6 yıl önce olduğu gibi bugün de meydanları doldurduğunu söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca dünyaya sevgi ve huzuru getirmeye çalıştığını dile getiren Pehlivan, bu insancıl hasletlerin tarihe damga vurduğunu anlattı.

Pehlivan, 15 Temmuz'da toplar, tüfekler, helikopterler ve uçaklarla Türk milletine diz çöktürülmeye kalkışıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ama milletimiz, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı çağrısıyla 'Halkımın üstünde halk tanımıyorum. Bütün vatandaşlarımızı yollara, meydanlara davet ediyorum. Biz ölümüne mücadele edeceğiz.' demesiyle yollara, meydanlara düşerek göğsünü o ateşler üzerinde siper etti. İşte bu anlayışla bedenini, canını ortaya koydu. FETÖ ve arkasındaki yapılanmalar adeta duvara çarpmış gibi püskürtüldü. Diz çöktürmeye çalışırken kendisi diz çöktü. Yıkıcı ve bölücü emelleri başlarına geçirilmiş oldu. Milletimiz bu haykırışını gece boyunca sürdürdü. Onların amacı gecenin karanlığıyla birlikte geleceğimizi de karartmaktı. Başaramadılar çünkü milletimiz el ele, omuz omuza verdi. Yüce Türk milleti tarih boyunca nice engellerle, saldırılarla karşılaştı. 15 Temmuz bunun son ve en kalleş örneğiydi ama bir ve beraber olarak tek yürek, tek bilek olarak o kabus gecesinin sonunu aydınlık yapmayı bildi."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, İstanbul'daki Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan izlendi.

Programlar kapsamında çeşitli marşlar seslendirildi, ilahi dinletisi sunuldu.

Bir öğrenci, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir için yazılan şiiri okudu.

Öte yandan Silifke, Gülnar ve Anamur ilçelerinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (3) - Son Dakika

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