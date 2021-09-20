15 Temmuz şehitlerinin yakınları, Çanakkale'yi gezdi - Son Dakika

15 Temmuz şehitlerinin yakınları, Çanakkale Gençlik Kampı programı kapsamında Çanakkale'yi ziyaret etti.

15 Temmuz Derneğinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Derneği ile Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Çanakkale Gençlik Kampı, Eceabat Gençlik Konuk Evi'nde gerçekleşti.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde ikamet eden şehit yakınları, 3 günlük kamp süresince tarihi Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kızılay Ağadere Müzesi, Assos-Behramkale Örenyeri, Troia Örenyeri ve Troia Müzesi'ni gezdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamptaki şehit yakınlarını çevrim içi arayarak konuştu.

Gençleri eleştirenlerin 15 Temmuz gecesi en güzel cevabı aldığını belirten Soylu, geleceğin donanımlı, çalışkan ve insani yönünü kaybetmeyen gençlerin eliyle şekilleneceğini kaydetti.

Soylu, "15 Temmuz gecesi başlatılan milada hep birlikte sahip çıkacağız. Türkiye'yi yarınlarda sizler yöneteceksiniz. Bizim görevimiz sizin önünüze çıkacak engeli aşacak donanımı sağlamaktır. Yarınlar için çok daha güçlü olmalıyız. Bu siz gençlerin görevidir. Dünyadaki haksızlıklara güçlü olarak cevap verebiliriz. Bu da birlikle olur. Allah birliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, kampı ziyaret ederek gençlerle sohbet etti.

Kampa, şehit yakınlarının yanı sıra 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Tarık Şebik, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da katıldı.