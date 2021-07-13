15 Temmuz'un kahraman gazileri GAÜN'de - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz'u Yaşayanların Dilinden Hain Darbe Girişimi konulu söyleşi GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleşti.

Moderatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut'un yaptığı söyleşiye; 15 Temmuz'u yaşayan Ankara ve İstanbul gazilerimizden Gazi ve Şehit Aileleri Federasyonu BaşkanıLevent Yücel, Gazi Sebahattin Çelik, Gazi Tahir Şeker ve Gazi Üzeyir Civan konuşmacı olarak katıldı. Mustafa Yıldız tarafından okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programın açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın,konuşmacılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Sizi dinlemek bizim için bir şereftir. Bu ülke sizlerin ve ahirete intikal eden kardeşlerimiz sayesinde ayakta. Bizim gidecek bir ülkemiz yok. Bazı şeyleri unutun ve hafızanızdan silin. Bazı şeyler de var ki, hiç unutmayın; işte 15 Temmuz bunlardan biridir" diye konuştu.

"15 Temmuz'u hafazalarımızda canlı tutmalıyız"

GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut da, 15 Temmuz 2016 yılında ülkemize ve milletime yapılan hain darbe girişiminin,yine milletimizin feraseti, cesareti ve dirayetiyle püskürtüldüğünü hatırlatarak, 15 Temmuz'u hafızalarımızda canlı bir şekilde tutabilmek için böyle etkinliklere ihtiyacımızolduğunu söyledi. Prof. Dr. Bulut konuşmasının devamında şunları söyledi: "Ülkemize ve milletimize farklı zamanlarda çok büyük darbeler vurdular ve bu darbelerin ciddi anlamda bedelleri oldu. İşte bu bedelleri ödeyenler, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkesi ve milleti için bedeller ödeyenler kendi dilleriyle bunları anlatacaklar. Umuyorum ve diliyorum ki; artık bedel ödemeden geleceğimize bakarak, hedeflerimizi ortaya koyabiliriz. Bilgi teknolojilerinden kültürel yapılarımıza veahlaki değerlerimizekadar her şey gençlerimizin geleceği içindir. Bunların sürdürülebilir olması noktasında ciddi adım atmamız gerekiyor."

"O gecenin hatıralarını üzerimizde taşıyoruz"

15 Temmuz'un hatıralarını üzerlerinde taşıdıklarınıfakat acısını her gün çektiklerini belirten Levent Yücel konuşmasına şöyle devam etti: "Burada bizi en çok üzen; 15 Temmuz'da 251 insanın şehit edilmesi.Onlar en büyük makamı aldılar, onların aileleri bizim yüreğimizi burkuyor. En acısı da içimizden, bize benzeyen hainler tarafından bu insanların şehit edilmesi, 2 bin 730 insanın yaralanması. Her namazımdan sonra şehadet şerbeti için Rabbime ellerimi açar dua ederim. Biz vatana uzuvlarımızı verdik ama gerekirse tereddüt etmeden bugün şu saatte gözümüzü kırpmadan canımızı veririz."

"Vatanınızın kıymetini bilin"

15 Temmuz gecesi başından vurulduğunu ve 27 gün komada kaldığını söyleyen Sebahattin Çelik, çok zor günler geçirdiğini ifade ederek, o gece yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı. Çelik, "Biz dünyanın en güçlü insanlarıyız. Sakın bunu unutmayın. Vatanınızın toprağının kıymetini bilin. Gaziantep havalimanına ne zaman insem o toprağı öpüyorum. Çünkü burası Kurtuluş Savaşı'nda Gazi unvanını alan Gaziantep. İnsanlar çok zor şartlarda direndi, açlıkla mücadele etti ama toprağını düşmana vermedi. O yüzden buranın kıymetini bilin" şeklinde konuştu.

"Kemik sesleri hala kulaklarımda"

"O gece tankların insanların üzerinden geçişi, kemik seslerinin gelmesi hala kulaklarımda çınlıyor" diyen Tahir Şeker, "Türk askerimiz hiçbir şekilde silahsız birine ateş edemez. Üniforma giymiş olan askerler hem silahsız hem kendi vatandaşına ateş ediyordu. Bana en çok dokunan bu oldu. Askerlik boyunca bize verilen eğitim kesinlikle silahsız birine ateş edilememesiydi. Ne yazık ki bunların hepsini yaşadık. Bize bugünleri kazandıran şehitlerimizin ruhu şad oldun" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz ortak mücadelemizdir"

15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde kolunu kaybederek gazi olan Üzeyir Civan, 15 Temmuz ruhunun, Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi Kuva-yi Milliye ruhuyla beraber hareket eden o gece sokakları dolduran binlerce, milyonlarca kardeşimizin verdiği ortak bir mücadele olduğunu vurgulayarak, "O gece bizlerin, sokaklara çıkan onlarca kardeşimizin vurulacakmışız, ölecekmişiz diye bir endişemiz yoktu. O esnada tek derdimiz; vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve ezanımıza sahip çıkmaktı" dedi.

Fotoğraf sergisi gezilebilecek

Gaziantep Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan, 40 fotoğraftan oluşan "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" 16 Temmuz 2021 tarihine kadar GAÜN Kültür ve Spor Müdürlüğü Öğrenci Faaliyetleri Merkezinde gezilecek. - GAZİANTEP