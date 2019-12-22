15 ülkeden 85 bin kişi aynı anda koştu - Son Dakika
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15 ülkeden 85 bin kişi aynı anda koştu

6 saat önce

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde 2. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu düzenlendi.

15 ülkeden 85 bin kişi aynı anda koştu, System.String[]

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde 2. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu düzenlendi. 15 ülkeden ve Türkiye'nin 58 ilinden 85 bin kişinin katıldığı koşuya vücuduna 8 şarapnel isabet eden gazi de katıldı.


Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 2. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nda on binler, Antep savunmasında şehit düşen 6 bin 317 kişinin hatırasını yaşatmak adına Büyükşehir Belediyesi önünde sabahın erken saatlerinde toplandı. 2. Gazi Yarı Maratonu'nda dünyanın 15 ülkesinden ve Türkiye'nin 58 ilinden 45'i milli olmak üzere 991 profesyonel atlet yarışırken, 5 kilometre Halk Koşusu'nda ise 85 bin Gaziantepli koştu. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'ın startını verdiği


yarışmada il protokolünün 6317 numaralı formayı giymesi dikkat çekti.


"100 yıllık destanın temsilcileriyiz"


Maraton öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Çok gururluyuz. 100 yıllık destanın temsilcileriyiz. Bu şehir, baş veren, baş eğmeyen bir şehirdir. İman varsa imkan vardır. 6 bin 317 şehit için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları için koşuyoruz. 15 Temmuz şehitleri ve gazilerimiz için koşuyoruz. Geleceğin Türkiye'si ve gençlerimiz için koşuyoruz. Sporuyla, genciyle, kadınıyla yükselen Gaziantep için koşuyoruz. 100 yıl sonra bizim torunlarımız da biz nasıl ecdadımızla iftihar ediyorsak onlar da bizimle onur duyacaklar, iftihar edecekler" dedi.


Vali Gül ise, "Antep savunmasının 100'üncü yılına gidiyoruz. 25 Aralık'ı bu Pazar günü Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde bütün vatandaşlarımızın katılımıyla başlatıyoruz. Başta emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu'na, çalışma arkadaşlarına ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Vücuduna 8 şarapnel isabet eden gazi koşudaydı


2012 yılında teröristlerin saldırısı sonucu vücuduna 8 şarapnel parçası isabet eden gazi Mesut Güleç, Gazi Koşusu'na katıldığını ve ihtiyaç halinde yine göreve hazır olduğunu ifade etti. Güleç, oğlunun ismini Umut koyduğunu belirterek, umutlar asla tükenmesin diye bu ismi verdiğinin altını çizdi. Gazi Güleç'in 21 Mart Nevruz gerginliği nedeniyle Sakarya'dan Diyarbakır'a takviye güç olarak gönderilen polis ekipleri arasında olduğu ve PKK'lı bir teröristin AK Parti İl Binası'na düzenlediği bombalı saldırıda yaralandığı öğrenildi.


Koşuya katılanlar, şehit ve gaziler için koştuklarını ve kendilerinin onlara minnettar olduğunu ifade ettiler. Burç kavşağı yönünde gidiş-dönüş olarak koşulan 21,1 kilometrelik Gazi Yarı Maratonu'nda erkeklerde Sezgin Ataç 1 saat 3 dakika 54 saniyeyle birinci, Saffet Elkatmış 1 saat 4 dakika 7 saniyeyle ikinci, Alper Demir 1 saat 4 dakika 26 saniyeyle üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde Esma Aydemir 1 saat 15 dakika 37 saniyeyle ipi göğüslerken, Aydemir'i Yayla Kılıç 1 saat 15 dakika 50 saniyeyle, Fatma Demir 1 saat 16 dakika 38 saniyeyle takip etti.


Yarışmada birinciye 10 bin lira, ikinciye 9 bin lira, üçüncüye 8 bin lira para ödülü verildi. Halk koşusunda ilk 10'a girenler ise bisikletle ödüllendirildi. Dereceye girenlere ödüllerini Vali Gül ve Başkan Şahin takdim etti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:54 Kaynak: İHA
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