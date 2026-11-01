165 zombi sokaklara döküldü! New York'ta ilginç görüntüler - Son Dakika
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165 zombi sokaklara döküldü! New York'ta ilginç görüntüler

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165 zombi sokaklara döküldü! New York\'ta ilginç görüntüler
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ABD'nin New York kentinde düzenlenen geleneksel Cadılar Bayramı geçit töreni, Michael Jackson hayranlarının gösterisine sahne oldu. Zombi kostümleri giyen 165 dansçı, dünyaca ünlü sanatçının unutulmaz şarkısı "Thriller" eşliğinde aynı anda dans etti. Jackson'ın ikonik kırmızı ceketini giyen bir dansçının öncülük ettiği gösteri, geçit töreninin finaline damga vurdu.

New York'ta her yıl 31 Ekim'de düzenlenen Village Halloween Parade, bu yıl da birbirinden ilginç kostümlere ve gösterilere ev sahipliği yaptı.

Geçit töreninin büyük finalinde Michael Jackson hayranları bir araya gelerek ünlü sanatçının 1982 yılında yayımlanan "Thriller" şarkısının unutulmaz dans koreografisini sergiledi.

Zombi kostümleri ve korkutucu makyajlarla hazırlanan 165 dansçı, müzik eşliğinde eş zamanlı hareketlerle gösterilerini gerçekleştirdi.

MICHAEL JACKSON'IN KIRMIZI CEKETİNİ GİYDİ

Gösterinin öncülüğünü yapan dansçı, Michael Jackson'ın "Thriller" klibiyle özdeşleşen kırmızı ceketini giydi.

Arkasında sıralanan zombi kostümlü dansçılarla birlikte sahne alan performansçı, ünlü sanatçının hafızalara kazınan dans hareketlerini canlandırdı.

Kalabalık dans grubunun aynı anda gerçekleştirdiği koreografi, Cadılar Bayramı atmosferine farklı bir renk kattı.

CADILAR BAYRAMI'NIN FİNALİNE DAMGA VURDU

New York'un geleneksel etkinliklerinden biri olan Village Halloween Parade, her yıl binlerce kişinin farklı kostümlerle katıldığı gösterilere ev sahipliği yapıyor.

Bu yılki geçit töreninin finalinde gerçekleştirilen Michael Jackson gösterisi ise kalabalık dansçı grubuyla dikkat çekti.

Korku temalı kostümlerle hazırlanan katılımcıların "Thriller" koreografisini sergilemesi, Cadılar Bayramı'nın ruhuyla şarkının unutulmaz klibini bir araya getirdi.

Amerika Birleşik DevletleriCadılar BayramıMichael JacksonNew YorkDünyaSon Dakika

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