17 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi

Volkan Demirel: Hedefim Fenerbahçe teknik direktörü olmak"Bir yerlere gelmek istiyorsak bazı zorlukları çekeceğiz""Geçmişteki futbolculuğumuzla beraber şimdiki gördüklerimiz ve hocalarımızdan öğrendiklerimizle inşallah iyi yerlere geleceğiz""Amacımız Türk futboluna hizmet etmek""Futbolu...

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:31

Kaynak: DHA

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