17 milyon öğrenci dersbaşı yaptı! Okul kapılarındaki yeni uygulama dikkat çekti - Son Dakika
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17 milyon öğrenci dersbaşı yaptı! Okul kapılarındaki yeni uygulama dikkat çekti

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Yaz tatilinin ardından yaklaşık 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı zili çaldı. Geçtiğimiz nisan ayında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırıların ardından alınan yeni güvenlik kararları kapsamında, öğrencilerin ilk gün okul bahçelerine el dedektörleriyle aranarak alınması dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla öncelikli okullarda kullanılmak üzere tedarik edilen 2 bin 804 el dedektörü, yeni eğitim yılının ilk gününde devreye girdi. Okul kapılarında sıraya giren öğrenciler, görevliler tarafından tek tek arandıktan sonra içeri alındı.

İstanbul Valiliği de kentteki tüm okullara dedektör temin edildiğini ve riskli görülen durumlarda gerekli arama ile kontrollerin yapılacağını duyurdu. Bu fiziki önlemlerin yanı sıra, 81 ilde risk durumuna göre yönlendirilen devriye ekipleriyle birlikte toplam 31 bin okul bahçe görevlisi mesaiye başladı.

17 milyon öğrenci dersbaşı yaptı! Okul kapılarındaki yeni uygulama dikkat çekti

KAMERA, TURNİKE VE OKUL POLİSİ TEDBİRLERİ ALINDI

Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okullardaki teknolojik ve idari altyapı da güncellendi. Birçok okulun giriş ve çıkışlarına yeni turnike sistemleri kurulurken, okul çevresinde 24 saat kayıt yapacak güvenlik kameralarının sayısı artırıldı. Yeni dönemde yaygınlaştırılan "Okul Polisi" uygulaması kapsamında her okul, doğrudan iletişim halinde olacağı bir polis birimiyle eşleştirildi.

17 milyon öğrenci dersbaşı yaptı! Okul kapılarındaki yeni uygulama dikkat çekti

VELİLERE RANDEVU ZORUNLULUĞU

Okul içi güvenliğin yanı sıra ziyaretçi kabulleri ve okul çevreleri için de sıkı tedbirler uygulamaya konuldu. Yeni dönemde öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen velilerin elektronik ortam üzerinden randevu alması zorunlu hale getirildi. Ziyaretler, yalnızca okul müdürünün uygun gördüğü zaman dilimlerinde gerçekleştirilebilecek.

Okul çevrelerindeki güvenlik çemberi de genişletildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet ve jandarma ekiplerinin eğitim yılı boyunca sahada olacağını belirterek; uyuşturucu, siber güvenlik ve trafik konularında kararlı bir denetim süreci yürütüleceğini açıkladı. Bu kapsamda servis araçlarının yanı sıra, okul çevresindeki internet kafeler, oyun salonları, büfeler ve seyyar satıcılar düzenli denetime tabi tutulacak.

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Eğitim, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem 17 milyon öğrenci dersbaşı yaptı! Okul kapılarındaki yeni uygulama dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 17 milyon öğrenci dersbaşı yaptı! Okul kapılarındaki yeni uygulama dikkat çekti - Son Dakika
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