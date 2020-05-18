18 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

18 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

18 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:10 Juventus - Roma

01:20 Napoli - Lazio

01:30 Leicester City - Liverpool

01:30 Liverpool - Manchester United

03:10 Spor Kitaplığı

03:10 Takvim Yaprakları

03:15 Trabzonspor - Antalyaspor

03:15 Fenerbahçe - Manisaspor

04:55 Efsanelerin İzinde

05:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

05:00 Galatasaray - Kayserispor

06:55 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Fransa - İtalya

07:00 Leicester City - Liverpool

08:45 Spor ve Sağlık

08:50 Bir Oyundan Fazlası

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 Almanya Bundesliga Özetler

09:30 Fransa - İtalya

09:50 Kamu Spotu Evde Spor

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:25 Hava Durumu

10:30 Belçika - İtalya

11:45 La Liga Goller

12:00 Ustalara Saygı

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Arjantin - Kolombiya

12:55 Kamu Spotu İşte Spor

13:00 Spor Bülteni

13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri

13:55 Spor Kitaplığı

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Bülteni

14:00 Liverpool - Manchester United

14:55 Kamu Spotu İşte Spor

15:00 Lig Hatırası 89 - 90

15:25 Süper Lig Özetler

15:45 İtalya Kupası Özetler

15:55 Kamu Spotu Evde Spor

15:55 Efsanelerin İzinde

16:00 Fenerbahçe - Manisaspor

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu Evde Spor

17:55 Kamu Spotu İşte Spor

18:00 Spor Bülteni

18:00 Spor Ana Haber

18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri

18:40 Olimpiyat Yıldızları

19:00 Unutulmaz Maçlar

19:00 Bundesliga

19:55 Kamu Spotu Evde Spor

20:00 Spor Bülteni

20:30 Süper Lig Özetler

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

21:00 Lig Hatırası 89 - 90

21:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

21:25 Ustalara Saygı

21:50 Napoli - Lazio

22:00 Spor Akşamı

22:55 Kamu Spotu Evde Spor

23:00 Fransa - İtalya

23:00 Türkiye - Andorra

Orhan Ayhan, Andorra, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 18 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

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