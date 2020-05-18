18 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:10 Juventus - Roma
01:20 Napoli - Lazio
01:30 Leicester City - Liverpool
01:30 Liverpool - Manchester United
03:10 Spor Kitaplığı
03:10 Takvim Yaprakları
03:15 Trabzonspor - Antalyaspor
03:15 Fenerbahçe - Manisaspor
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
05:00 Galatasaray - Kayserispor
06:55 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Fransa - İtalya
07:00 Leicester City - Liverpool
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Bir Oyundan Fazlası
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 Almanya Bundesliga Özetler
09:30 Fransa - İtalya
09:50 Kamu Spotu Evde Spor
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Belçika - İtalya
11:45 La Liga Goller
12:00 Ustalara Saygı
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Arjantin - Kolombiya
12:55 Kamu Spotu İşte Spor
13:00 Spor Bülteni
13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 Liverpool - Manchester United
14:55 Kamu Spotu İşte Spor
15:00 Lig Hatırası 89 - 90
15:25 Süper Lig Özetler
15:45 İtalya Kupası Özetler
15:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:55 Efsanelerin İzinde
16:00 Fenerbahçe - Manisaspor
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
17:55 Kamu Spotu İşte Spor
18:00 Spor Bülteni
18:00 Spor Ana Haber
18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
18:40 Olimpiyat Yıldızları
19:00 Unutulmaz Maçlar
19:00 Bundesliga
19:55 Kamu Spotu Evde Spor
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 89 - 90
21:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
21:25 Ustalara Saygı
21:50 Napoli - Lazio
22:00 Spor Akşamı
22:55 Kamu Spotu Evde Spor
23:00 Fransa - İtalya
23:00 Türkiye - Andorra