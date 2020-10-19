19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

19 Ekim Muhtarlar Günü

19.10.2020 14:19
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Gaziantep'te "Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep'te "Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunan muhtarlar ardından 100. Yıl Parkı'nda Gaziantep Valisi Davut Gül ile bir araya geldi.

Vali Gül, yaptığı konuşmada, muhtarlık müessesinin demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu, devletle milletin buluşmasını sağladıklarını belirtti.

Muhtarların, vatandaşların sorunuyla ilgilenen köklü bir müessese olduğuna dikkati çeken Gül, "Türkiye'de muhtarların katkısını görüyoruz. Özellikle pandemi döneminde her birinizin ayrı bir kahramanlığı var. Evinden çıkamayan yaşlılara, karantinadan çıkamayan kişilere ulaşan sizlersiniz. Emekleriniz çok büyük. " dedi.

Etkinliğe Gül'ün yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci de katıldı.

Nurdağı

Nurdağı'nda da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Eşref Akça, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, Jandarma Komutanı Başçavuş Mehmet Malgır, mahalle muhtarları, kurum amirleri katıldı.

Kaymakam Akça, daha sonra muhtarları makamında kabul etti.

Nizip

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Türkiye Muhtarlar Derneği Nizip Şubesi ile Nizip Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Ramazan Özünal ile telekonferans yöntemiyle görüşen Başkan Sarı, "Ortak hedefimiz halkımıza hizmet etmektir. Bizler de bu yolda muhtarlarımız ile bir bütün halinde çalışıyoruz. Nizip Belediyesi olarak mahalle muhtarlarımızın yanında ve hizmetindeyiz. Bizlerin tek bir amacı var o da halkımıza hizmet etmek, bunu da hep birlikte yapacağız." dedi.

Muhtarlar ise Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür ettiler.

Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Avcı'nın da eşlik ettiği ziyaretler, çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

İslahiye

İslahiye Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Törene, Belediye Başkanı Kemal Vural, Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Murat Kasabalı, mahalle muhtarları ve kurum amirleri katıldı.

Koronavirüs tedbirleri doğrultusuna sınırlı sayıda katılımın sağlandığı tören, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Araban

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayıyla mesaj yayımladı.

Mutlu mesajında, vatandaşa dokunan en yakın elin muhtarlar olduğunu belirtti.

Muhtarların ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların ulaşmasında büyük katkısı olduğuna dikkati çeken Mutlu, verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğru mesajında, muhtarların devlet ile millet arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Muhtarların devletin her noktadaki kurumsal birer temsilcisini olduğunu dile getiren Doğru, vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlar olduğunu ifade etti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

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