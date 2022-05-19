19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Son Dakika
Üye Girişi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19.05.2022 12:18
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 103 yıl önce 19 Mayıs 1919'da özgür ve tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda yürüyüş başlattığını belirtti.

19 Mayıs'ın, dönemin egemen güçlerine karşı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi aynı zamanda ulusun uyanışının sembolü olduğunu ifade eden Gündoğdu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından 19 Mayıs'ın, gençlere ithaf edildiğini kaydetti.

Dünyanın en ileri medeniyetleri seviyesine ulaşma mücadelesinin her hal ve şartta gençler tarafından verilmesi gerektiğini aktaran Gündoğdu, mesajında şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve evrensel değerler doğrultusunda, bilimin ışığında yürüyen, demokratik haklarından ve özgürlüklerinden taviz vermeyen, şiddetten uzak, hoşgörülü çağdaş gençlik geleceğimize ışık tutma mücadelesine devam etmektedir. Türk gençliği kararlı adımlarla cumhuriyetin temel değerlerine, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkarak, aydınlık Türkiye'nin meşalesini taşımaya devam edecektir. Bu yolda Atatürk'ün gençliğe seslenişi, gelecek kuşaklara inancının ve güveninin göstergesidir. Her türlü tuzak ve engellemelere rağmen Türk gençliği, Atatürk'ün bu inancını boşa çıkartmayacaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve şükranla anıyoruz."

YORUMLAR
500
Mozambikli öğrencinin Atatürk sevgisi Mozambikli öğrencinin Atatürk sevgisi Kocaeli'de tramvaya binen müzisyenler, gençlerle 19 Mayıs'ı kutladı Kocaeli'de tramvaya binen müzisyenler, gençlerle 19 Mayıs'ı kutladı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Gündoğdu, gençlik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Son Dakika


Son Dakika
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
10:52 Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata! "Atatürk" isimini 2 kere yanlış yazdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 12:37:43. #1.12#
SON DAKİKA: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement