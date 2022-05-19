CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 103 yıl önce 19 Mayıs 1919'da özgür ve tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda yürüyüş başlattığını belirtti.

19 Mayıs'ın, dönemin egemen güçlerine karşı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi aynı zamanda ulusun uyanışının sembolü olduğunu ifade eden Gündoğdu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından 19 Mayıs'ın, gençlere ithaf edildiğini kaydetti.

Dünyanın en ileri medeniyetleri seviyesine ulaşma mücadelesinin her hal ve şartta gençler tarafından verilmesi gerektiğini aktaran Gündoğdu, mesajında şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve evrensel değerler doğrultusunda, bilimin ışığında yürüyen, demokratik haklarından ve özgürlüklerinden taviz vermeyen, şiddetten uzak, hoşgörülü çağdaş gençlik geleceğimize ışık tutma mücadelesine devam etmektedir. Türk gençliği kararlı adımlarla cumhuriyetin temel değerlerine, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkarak, aydınlık Türkiye'nin meşalesini taşımaya devam edecektir. Bu yolda Atatürk'ün gençliğe seslenişi, gelecek kuşaklara inancının ve güveninin göstergesidir. Her türlü tuzak ve engellemelere rağmen Türk gençliği, Atatürk'ün bu inancını boşa çıkartmayacaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve şükranla anıyoruz."