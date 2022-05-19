19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19.05.2022 13:12
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Manisa'da Valilik ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi.

Manisa'da Valilik ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaptı.

Öztürk, "Türkiye Cumhuriyeti gençleri olarak bizler, ant içiyoruz ki bu vatana, bu aziz millete hizmet etmekten; son nefesimize kadar bu vatan, bu bayrak ve bu millet için çalışmaktan dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lise öğrencileri, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ve Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okudu.

Öğrenciler halk oyunu ve spor gösterileri sundu.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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