19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.
Yalova'daki kutlamalar kapsamında ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.
Deniz polisi dalgıçlarının denizden çıkardığı Türk bayrağını Vali Muammer Erol'a sunmasının ardından program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Uluslararası spor müsabakalarında dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinden sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.
Halk oyunları, akrobasi ve paramotor gösterileriyle sona eren törene, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci, sporcu ve vatandaşlar katıldı.
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